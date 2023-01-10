Челябинских экс-силовиков осудили за присвоение премии

Романа Войщева и Андрея Коренькова отправили на 1,5 и 1 год в колонию-поселение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывшего начальника ОМВД РФ по Каслинскому району Челябинской области Романа Войщева и его заместителя Андрея Коренькова, обвиняемых в присвоении премии сотрудников, 10 января приговорили к сроку в колонии-поселении. Как сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по региону, суд счел доказательства следствия достаточными для вынесения приговора.

«Экс-силовики были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями). Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора и один год соответственно с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что сразу после задержания сотрудников руководством полицейского главка региона была назначена служебная проверка. По ее результатам они были уволены по отрицательным мотивам.

Войщева и Коренькова задержали в марте 2021 года. Им предъявили обвинения в поборах с подчиненных. По данным следствия, они забирали у сотрудников деньги в виде части ранее выплаченных им премий. За все время они присвоили более 150 тысяч рублей.