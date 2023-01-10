Бизнесмен из ХМАО, который угрожал депутату, пойдет под суд

11 января 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

В Урае на бизнесмена, угоравшего депутату, завели уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На предпринимателя из Урая Олега Тимошенко, который в минувшем году якобы угрожал депутату городской думы Леонарду Насибуллину, завели уголовное дело по статье мошенничества. Сейчас материалы расследования уже переданы в суд Урая. Информация об этом опубликована на сайте городского суда. «Фамилия: Тимошенко Олег Михайлович. Перечень статей: ст. 159 ч.1; ст. 159 ч.3 УК РФ. Состоялась передача материалов дела судье», — сказано на сайте суда. Источник близкий к администрации рассказал, что уголовное дело связано с выполнением одного из муниципальных контрактов. «Тимошенко является муниципальным подрядчиком и выполнял контракт по сносу деревянных домов. Ему также предстояло вывезти на полигон строительный мусор. Предполагается, что вместо этого он увез этот мусор в другое место и подделал справку о вывозе на полигон. Муниципалитет компенсировал ему траты по этой справке, полученную сумму он забрал себе», — сказал источник. Сам Тимошенко в разговоре с журналистом агентства отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость. В администрацию города был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что депутат Насибуллин рассказал об угрозах со стороны Тимошенко. По мнению депутата, это связано с написанным им ранее заявлением в прокуратуру, где он требовал возбудить уголовное дело в отношении бизнесмена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На предпринимателя из Урая Олега Тимошенко, который в минувшем году якобы угрожал депутату городской думы Леонарду Насибуллину, завели уголовное дело по статье мошенничества. Сейчас материалы расследования уже переданы в суд Урая. Информация об этом опубликована на сайте городского суда. «Фамилия: Тимошенко Олег Михайлович. Перечень статей: ст. 159 ч.1; ст. 159 ч.3 УК РФ. Состоялась передача материалов дела судье», — сказано на сайте суда. Источник близкий к администрации рассказал, что уголовное дело связано с выполнением одного из муниципальных контрактов. «Тимошенко является муниципальным подрядчиком и выполнял контракт по сносу деревянных домов. Ему также предстояло вывезти на полигон строительный мусор. Предполагается, что вместо этого он увез этот мусор в другое место и подделал справку о вывозе на полигон. Муниципалитет компенсировал ему траты по этой справке, полученную сумму он забрал себе», — сказал источник. Сам Тимошенко в разговоре с журналистом агентства отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость. В администрацию города был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что депутат Насибуллин рассказал об угрозах со стороны Тимошенко. По мнению депутата, это связано с написанным им ранее заявлением в прокуратуру, где он требовал возбудить уголовное дело в отношении бизнесмена.