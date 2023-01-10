10 января 2023

Бизнесмен из ХМАО, который угрожал депутату, пойдет под суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу МУП
В Урае на бизнесмена, угоравшего депутату, завели уголовное дело Фото:

На предпринимателя из Урая Олега Тимошенко, который в минувшем году якобы угрожал депутату городской думы Леонарду Насибуллину, завели уголовное дело по статье мошенничества. Сейчас материалы расследования уже переданы в суд Урая. Информация об этом опубликована на сайте городского суда.

«Фамилия: Тимошенко Олег Михайлович. Перечень статей: ст. 159 ч.1; ст. 159 ч.3 УК РФ. Состоялась передача материалов дела судье», — сказано на сайте суда.

Источник близкий к администрации рассказал, что уголовное дело связано с выполнением одного из муниципальных контрактов. «Тимошенко является муниципальным подрядчиком и выполнял контракт по сносу деревянных домов. Ему также предстояло вывезти на полигон строительный мусор. Предполагается, что вместо этого он увез этот мусор в другое место и подделал справку о вывозе на полигон. Муниципалитет компенсировал ему траты по этой справке, полученную сумму он забрал себе», — сказал источник.

Сам Тимошенко в разговоре с журналистом агентства отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость. В администрацию города был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало, что депутат Насибуллин рассказал об угрозах со стороны Тимошенко. По мнению депутата, это связано с написанным им ранее заявлением в прокуратуру, где он требовал возбудить уголовное дело в отношении бизнесмена.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

На предпринимателя из Урая Олега Тимошенко, который в минувшем году якобы угрожал депутату городской думы Леонарду Насибуллину, завели уголовное дело по статье мошенничества. Сейчас материалы расследования уже переданы в суд Урая. Информация об этом опубликована на сайте городского суда. «Фамилия: Тимошенко Олег Михайлович. Перечень статей: ст. 159 ч.1; ст. 159 ч.3 УК РФ. Состоялась передача материалов дела судье», — сказано на сайте суда. Источник близкий к администрации рассказал, что уголовное дело связано с выполнением одного из муниципальных контрактов. «Тимошенко является муниципальным подрядчиком и выполнял контракт по сносу деревянных домов. Ему также предстояло вывезти на полигон строительный мусор. Предполагается, что вместо этого он увез этот мусор в другое место и подделал справку о вывозе на полигон. Муниципалитет компенсировал ему траты по этой справке, полученную сумму он забрал себе», — сказал источник. Сам Тимошенко в разговоре с журналистом агентства отказался комментировать ситуацию, сославшись на занятость. В администрацию города был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что депутат Насибуллин рассказал об угрозах со стороны Тимошенко. По мнению депутата, это связано с написанным им ранее заявлением в прокуратуру, где он требовал возбудить уголовное дело в отношении бизнесмена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...