10 января 2023
09 января 2023

В ЯНАО многодетным матерям отказали в выдачи материнского капитала

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, многодетная семья, зима, дети
В Новом Уренгое социальный департамент отказывал в выдаче материнского капитала многодетным матерям Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) департамент социальной политики отказывал в выдаче материнского капитала двум многодетным матерям. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«С целью восстановления прав матерей на получение регионального сертификата прокуратура города направила иски в суд об установлении факта проживания на территории города. Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены», — говорится в сообщении.

Также в информации указано, что департамент социальной политики администрации г. Новый Уренгой отказывал женщинам в материнском капитале по причине проживания в регионе менее года до рождения детей. Но документы, которые предоставили заявительницы, подтвердили их нахождение в регионе в необходимые сроки.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя ЯНАО наказали за фиктивную прописку мигрантов. Он заплатит штраф 30 тысяч рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) департамент социальной политики отказывал в выдаче материнского капитала двум многодетным матерям. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «С целью восстановления прав матерей на получение регионального сертификата прокуратура города направила иски в суд об установлении факта проживания на территории города. Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что департамент социальной политики администрации г. Новый Уренгой отказывал женщинам в материнском капитале по причине проживания в регионе менее года до рождения детей. Но документы, которые предоставили заявительницы, подтвердили их нахождение в регионе в необходимые сроки. Ранее URA.RU сообщало, что жителя ЯНАО наказали за фиктивную прописку мигрантов. Он заплатит штраф 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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