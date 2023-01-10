В ЯНАО многодетным матерям отказали в выдачи материнского капитала

В Новом Уренгое (ЯНАО) департамент социальной политики отказывал в выдаче материнского капитала двум многодетным матерям. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«С целью восстановления прав матерей на получение регионального сертификата прокуратура города направила иски в суд об установлении факта проживания на территории города. Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены», — говорится в сообщении.
Также в информации указано, что департамент социальной политики администрации г. Новый Уренгой отказывал женщинам в материнском капитале по причине проживания в регионе менее года до рождения детей. Но документы, которые предоставили заявительницы, подтвердили их нахождение в регионе в необходимые сроки.
Ранее URA.RU сообщало, что жителя ЯНАО наказали за фиктивную прописку мигрантов. Он заплатит штраф 30 тысяч рублей.
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В Новом Уренгое (ЯНАО) департамент социальной политики отказывал в выдаче материнского капитала двум многодетным матерям. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «С целью восстановления прав матерей на получение регионального сертификата прокуратура города направила иски в суд об установлении факта проживания на территории города. Судом требования прокуратуры полностью удовлетворены», — говорится в сообщении. Также в информации указано, что департамент социальной политики администрации г. Новый Уренгой отказывал женщинам в материнском капитале по причине проживания в регионе менее года до рождения детей. Но документы, которые предоставили заявительницы, подтвердили их нахождение в регионе в необходимые сроки. Ранее URA.RU сообщало, что жителя ЯНАО наказали за фиктивную прописку мигрантов. Он заплатит штраф 30 тысяч рублей.