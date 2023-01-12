12 января 2023

Росавиация попросила пилотов и бортпроводников не грубить пассажирам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Презентация самолёта
Пилотов и бортпроводников призвали быть более учтивыми в отношении пассажиров Фото:

Росавиация направила письмо руководителям авиакомпаний, содержащее рекомендации по контролю поведения и культуры речи пилотов и бортпроводников. Об этом сообщил автор соответствующего письма заместитель руководителя Росавиации Дмитрий Ядров.

«Росавиация направила руководителям авиакомпаний письмо с просьбой следить за культурой речи и поведением пилотов и бортпроводников. В тексте письма указано, что к ним все чаще поступают жалобы пассажиров о „ненадлежащем соблюдении процедур“ и ненормативной лексике членов экипажей», — говорится в письме Ядрова, содержание которого приводит «Коммерсант».

Ранее похожую инициативу предложили в Министерстве здравоохранения России: в ведомстве составили список выражений, которые настоятельно не рекомендовали врачам к использованию при приеме пациентов. В документе подчеркнули недопустимость интонаций и реплик, что могут быть связаны с неуважением к больному.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Росавиация направила письмо руководителям авиакомпаний, содержащее рекомендации по контролю поведения и культуры речи пилотов и бортпроводников. Об этом сообщил автор соответствующего письма заместитель руководителя Росавиации Дмитрий Ядров. «Росавиация направила руководителям авиакомпаний письмо с просьбой следить за культурой речи и поведением пилотов и бортпроводников. В тексте письма указано, что к ним все чаще поступают жалобы пассажиров о „ненадлежащем соблюдении процедур“ и ненормативной лексике членов экипажей», — говорится в письме Ядрова, содержание которого приводит «Коммерсант». Ранее похожую инициативу предложили в Министерстве здравоохранения России: в ведомстве составили список выражений, которые настоятельно не рекомендовали врачам к использованию при приеме пациентов. В документе подчеркнули недопустимость интонаций и реплик, что могут быть связаны с неуважением к больному.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...