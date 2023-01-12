Росавиация попросила пилотов и бортпроводников не грубить пассажирам

13 января 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

Пилотов и бортпроводников призвали быть более учтивыми в отношении пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Росавиация направила письмо руководителям авиакомпаний, содержащее рекомендации по контролю поведения и культуры речи пилотов и бортпроводников. Об этом сообщил автор соответствующего письма заместитель руководителя Росавиации Дмитрий Ядров. «Росавиация направила руководителям авиакомпаний письмо с просьбой следить за культурой речи и поведением пилотов и бортпроводников. В тексте письма указано, что к ним все чаще поступают жалобы пассажиров о „ненадлежащем соблюдении процедур“ и ненормативной лексике членов экипажей», — говорится в письме Ядрова, содержание которого приводит « Коммерсант ». Ранее похожую инициативу предложили в Министерстве здравоохранения России: в ведомстве составили список выражений, которые настоятельно не рекомендовали врачам к использованию при приеме пациентов. В документе подчеркнули недопустимость интонаций и реплик, что могут быть связаны с неуважением к больному.

Росавиация направила письмо руководителям авиакомпаний, содержащее рекомендации по контролю поведения и культуры речи пилотов и бортпроводников. Об этом сообщил автор соответствующего письма заместитель руководителя Росавиации Дмитрий Ядров. «Росавиация направила руководителям авиакомпаний письмо с просьбой следить за культурой речи и поведением пилотов и бортпроводников. В тексте письма указано, что к ним все чаще поступают жалобы пассажиров о „ненадлежащем соблюдении процедур“ и ненормативной лексике членов экипажей», — говорится в письме Ядрова, содержание которого приводит «Коммерсант». Ранее похожую инициативу предложили в Министерстве здравоохранения России: в ведомстве составили список выражений, которые настоятельно не рекомендовали врачам к использованию при приеме пациентов. В документе подчеркнули недопустимость интонаций и реплик, что могут быть связаны с неуважением к больному.