11 декабря 2022

Врачам запретили оскорбления и провокации при приеме пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, врач, больница
Врачей призвали отказаться от фраз «а мы-то здесь причем?» и «что вас еще не устраивает?» Фото:

Минздрав составил список выражений, которые не рекомендуются к использованию при приеме пациентов. В документе говорится про недопустимость интонаций и реплик, которые связаны с неуважением к больному.

«Недопустимы в употреблении фразы и интонации: демонстрирующие безучастность и безразличие; трактуемые как попытка уйти от ответственности или прямо говорящие о безответственности; отражающие безынициативность или нежелание помочь; любые оценочные суждения прямые или завуалированные оскорбления; фразы, не несущие конкретного смысла», — говорится в методических рекомендациях, опубликованных организацией.

В приблизительный перечень нежелательных фраз попали такие как «не знаю, кто вам такое сказал» и «а мы-то здесь причем?». Вместо обращений «молодой человек» и «мужчина», «девушка» рекомендуется говорить «вы» или использовать имя пациента. Нежелательны выражения, возлагающие вину на пациента, а также фразы «вы что-то путаете», «вы меня, конечно, извините, но», «что вас еще не устраивает?» и «вы меня не слышите». Кроме того, врачам советуют не использовать интонации, которые отражали бы нежелание помочь пациенту.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбургской больнице пенсионерку довели до приступа невежливые врачи. После посещения поликлиники у 83-летней пенсионерки случился гипертонический криз. Причиной было грубое отношение со стороны медицинских регистраторов, которые не стали разговаривать погромче с престарелой пациенткой — инвалидом по слуху.

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Минздрав составил список выражений, которые не рекомендуются к использованию при приеме пациентов. В документе говорится про недопустимость интонаций и реплик, которые связаны с неуважением к больному. «Недопустимы в употреблении фразы и интонации: демонстрирующие безучастность и безразличие; трактуемые как попытка уйти от ответственности или прямо говорящие о безответственности; отражающие безынициативность или нежелание помочь; любые оценочные суждения прямые или завуалированные оскорбления; фразы, не несущие конкретного смысла», — говорится в методических рекомендациях, опубликованных организацией. В приблизительный перечень нежелательных фраз попали такие как «не знаю, кто вам такое сказал» и «а мы-то здесь причем?». Вместо обращений «молодой человек» и «мужчина», «девушка» рекомендуется говорить «вы» или использовать имя пациента. Нежелательны выражения, возлагающие вину на пациента, а также фразы «вы что-то путаете», «вы меня, конечно, извините, но», «что вас еще не устраивает?» и «вы меня не слышите». Кроме того, врачам советуют не использовать интонации, которые отражали бы нежелание помочь пациенту. Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбургской больнице пенсионерку довели до приступа невежливые врачи. После посещения поликлиники у 83-летней пенсионерки случился гипертонический криз. Причиной было грубое отношение со стороны медицинских регистраторов, которые не стали разговаривать погромче с престарелой пациенткой — инвалидом по слуху.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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