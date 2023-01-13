В США признали, что Россия взяла под контроль весь Соледар

ISW: Россия одержала победу в Соледаре
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Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, армия, спецоперация, военный, солдат, сво, специальная военная операция
Россия взяла Соледар, сообщили в Американском центре изучения войны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России контролирует весь Соледар. Такой вывод сделал Американский институт изучения войны, основываясь данных со спутниковых снимков.

«Кадры с геолокацией, опубликованные 11 и 12 января, показывают, что российские силы, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины поселения», — говорится в материале института. Также в нем уточняется, что сейчас Украина не ведет организованную оборону города.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Бои за Соледар идут с августа. 11 января в Минобороны России сообщили, что Соледар блокирован с севера и с юга. Философ Александр Дугин заявил, что взятие Соледара и успехи в Бахмуте — это долгожданные оплаченные невероятно большой ценой вести о победе. Его слова передает телеканал «Царьград».

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Армия России контролирует весь Соледар. Такой вывод сделал Американский институт изучения войны, основываясь данных со спутниковых снимков. «Кадры с геолокацией, опубликованные 11 и 12 января, показывают, что российские силы, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины поселения», — говорится в материале института. Также в нем уточняется, что сейчас Украина не ведет организованную оборону города. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Бои за Соледар идут с августа. 11 января в Минобороны России сообщили, что Соледар блокирован с севера и с юга. Философ Александр Дугин заявил, что взятие Соледара и успехи в Бахмуте — это долгожданные оплаченные невероятно большой ценой вести о победе. Его слова передает телеканал «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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