В США признали, что Россия взяла под контроль весь Соледар

ISW: Россия одержала победу в Соледаре

13 января 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Россия взяла Соледар, сообщили в Американском центре изучения войны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России контролирует весь Соледар. Такой вывод сделал Американский институт изучения войны, основываясь данных со спутниковых снимков. «Кадры с геолокацией, опубликованные 11 и 12 января, показывают, что российские силы, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины поселения», — говорится в материале института. Также в нем уточняется, что сейчас Украина не ведет организованную оборону города. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Бои за Соледар идут с августа. 11 января в Минобороны России сообщили, что Соледар блокирован с севера и с юга. Философ Александр Дугин заявил, что взятие Соледара и успехи в Бахмуте — это долгожданные оплаченные невероятно большой ценой вести о победе. Его слова передает телеканал «Царьград».

Армия России контролирует весь Соледар. Такой вывод сделал Американский институт изучения войны, основываясь данных со спутниковых снимков. «Кадры с геолокацией, опубликованные 11 и 12 января, показывают, что российские силы, вероятно, контролируют большую часть, если не весь Соледар, и, вероятно, вытеснили украинские силы с западной окраины поселения», — говорится в материале института. Также в нем уточняется, что сейчас Украина не ведет организованную оборону города. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Бои за Соледар идут с августа. 11 января в Минобороны России сообщили, что Соледар блокирован с севера и с юга. Философ Александр Дугин заявил, что взятие Соледара и успехи в Бахмуте — это долгожданные оплаченные невероятно большой ценой вести о победе. Его слова передает телеканал «Царьград».