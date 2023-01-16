16 января 2023

Матвиенко обратилась к жителям Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко поздравила южноуральцев с 89-летием Челябинской области Фото:

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к жителям Челябинской области в связи с днем ее образования. Правительственная телеграмма поступила в Челябинск 17 января, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Челябинская область служит надежным оплотом страны на Урале, является важным звеном в системе межхозяйственных связей, одним из перспективных транспортно-логистических хабов. Эта земля отличается разнообразием ценных ресурсов, славится уникальным историко-культурным наследием. Среди уроженцев региона талантливые люди, искренне любящие свою малую родину, многое сделавшие для процветания нашего государства, — гений ядерной физики трижды Герой Социалистического Труда И.В. Курчатов, единственная в летописи мирового конькобежного спорта шестикратная олимпийская чемпионка Л.П. Скобликова, известная как „Уральская молния“», — говорится в обращении.

Матвиенко указывает, что регион относится к наиболее развитым в экономическом отношении субъектам Федерации. Также спикер верхней палаты российского парламента поздравила южноуральцев с днем образования области и пожелала им успехов. Ранее это сделал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к жителям Челябинской области в связи с днем ее образования. Правительственная телеграмма поступила в Челябинск 17 января, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. «Челябинская область служит надежным оплотом страны на Урале, является важным звеном в системе межхозяйственных связей, одним из перспективных транспортно-логистических хабов. Эта земля отличается разнообразием ценных ресурсов, славится уникальным историко-культурным наследием. Среди уроженцев региона талантливые люди, искренне любящие свою малую родину, многое сделавшие для процветания нашего государства, — гений ядерной физики трижды Герой Социалистического Труда И.В. Курчатов, единственная в летописи мирового конькобежного спорта шестикратная олимпийская чемпионка Л.П. Скобликова, известная как „Уральская молния“», — говорится в обращении. Матвиенко указывает, что регион относится к наиболее развитым в экономическом отношении субъектам Федерации. Также спикер верхней палаты российского парламента поздравила южноуральцев с днем образования области и пожелала им успехов. Ранее это сделал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...