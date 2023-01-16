Валентина Матвиенко поздравила южноуральцев с 89-летием Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к жителям Челябинской области в связи с днем ее образования. Правительственная телеграмма поступила в Челябинск 17 января, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона.

«Челябинская область служит надежным оплотом страны на Урале, является важным звеном в системе межхозяйственных связей, одним из перспективных транспортно-логистических хабов. Эта земля отличается разнообразием ценных ресурсов, славится уникальным историко-культурным наследием. Среди уроженцев региона талантливые люди, искренне любящие свою малую родину, многое сделавшие для процветания нашего государства, — гений ядерной физики трижды Герой Социалистического Труда И.В. Курчатов, единственная в летописи мирового конькобежного спорта шестикратная олимпийская чемпионка Л.П. Скобликова, известная как „Уральская молния“», — говорится в обращении.

Матвиенко указывает, что регион относится к наиболее развитым в экономическом отношении субъектам Федерации. Также спикер верхней палаты российского парламента поздравила южноуральцев с днем образования области и пожелала им успехов. Ранее это сделал полпред президента в УрФО Владимир Якушев.