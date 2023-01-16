Челябинская область укрепила позиции в федеральном рейтинге эффективности

Власти Челябинской области продемонстрировали пример эффективного управления Фото: Олег Черных © URA.RU

Челябинская область закрепилась на всех трех направлениях Рейтинга эффективности управления в субъектах РФ в 2022 году, заняв 8-е место по интегральному показателю. Об этом сообщается в исследовании Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«На общем неблагоприятном фоне политико-управленческий блок остался сравнительно успешным. Во второй десятке перемены оказались более заметными. Позиции в ней сохранили Башкортостан, Калужская, Челябинская, Самарская, Воронежская и Липецкая области», — говорится в документе.

Также Челябинская область, наряду с Тюменской, осталась в первой десятке социального блока. При этом, если Тюменская область покинула топ-3 финансово-экономического блока, Челябинская успешно закрепилась в его первой десятке.

Таким образом, Южный Урал занимает 8-е место в интегральном рейтинге эффективности АПЭК, пропустив вперед Москву, Тюменскую область, ЯНАО, Тульскую область, Чеченскую республику, Белгородскую и Ростовскую области. Замыкают первую десятку рейтинга Лениградская и Калужская области.

В исследовании были задействованы 177 экспертов — специалистов по региональной политике из Москвы и регионов: политологи, экономисты, политтехнологи, публицисты, общественные деятели. Рейтинг делится на три блока, по каждому из которых проводится своя оценка: политико-управленческий, социальный и финансово-экономический. Каждый из этих блоков делится на несколько направлений, каждое из которых также оценивается отдельно. Итоговый (интегральный) рейтинг представляет собой обобщение рейтингов по политико-управленческому, социальному и финансово-экономическому блокам (среднее арифметическое трех соответствующих показателей).

В конце 2022 года на восьмое место в рейтинге эффективности городского управления попал Челябинск. Лидерами рейтинга тогда стали Тюмень, Салехард и Казань. На последнем месте оказался Улан-Удэ.