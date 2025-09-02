OZON опроверг причастность к крематорию для животных в Челябинске

Некоторых питомцев привозят на кремацию едва живыми
Некоторых питомцев привозят на кремацию едва живыми

Маркетплейс OZON опроверг какую-либо связь с бизнесменом, который в Челябинске устроил крематорий для животных рядом с пунктом выдачи заказов на улице Тухачевского. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

«Мы проводим проверку работы пункта. Конечно, такое совмещение бизнесов недопустимо для наших партнеров-владельцев точек выдачи заказов. По предварительной информации, сторонний бизнес принадлежит другому владельцу и находится в соседнем помещении. Но мы примем меры, чтобы они не пересекались», — заверили в OZON.

О странном соседстве рассказал Давид Даллакян, сын известного челябинского ветеринара и основателя приюта для диких животных «Спаси меня» Карена Даллакяна. Он уверял, что рядом с обычными товарами в ПВЗ хранились умершие кошки и собаки, а также урны с их прахом. Некоторые клиенты привозят даже полуживых животных. Правда, хранятся они в соседней комнате. При этом стоимость кремации — 4000 рублей.

Заявление об универсальном ПВЗ-крематории было зарегистрировано в отделе полиции Ленинский по Челябинску. Сейчас идет проверка.

