В Челябинске ликвидируют пешеходный переход на улице Черкасской. Карта

Знаки пешеходного перехода уберут
Фото:

В Челябинске ликвидируют пешеходный переход возле ТК «Северный» на улице Черкасской. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«На автомобильной дороге улицы Черкасской с 3 сентября будет ликвидирован южный пешеходный переход на остановке общественного транспорта „ТК Северный“. Это будет сделано на время проведения работ по капитальному ремонту моста через реку Миасс», — сообщили в telegram-канале ведомства.

После ликвидации пешеходного перехода будет перенастроен светофор на перекрестке улицы Черкасской и выезда с ТЦ «КС». В комитете просят водителей и пешеходов быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.

