В Челябинске ликвидируют пешеходный переход возле ТК «Северный» на улице Черкасской. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.
«На автомобильной дороге улицы Черкасской с 3 сентября будет ликвидирован южный пешеходный переход на остановке общественного транспорта „ТК Северный“. Это будет сделано на время проведения работ по капитальному ремонту моста через реку Миасс», — сообщили в telegram-канале ведомства.
После ликвидации пешеходного перехода будет перенастроен светофор на перекрестке улицы Черкасской и выезда с ТЦ «КС». В комитете просят водителей и пешеходов быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!