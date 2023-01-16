Полпред Якушев поздравил Челябинскую область с днем рождения

17 января 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил, что в регионе живут трудолюбивые и талантливые люди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил 17 января Челябинскую область с днем рождения. Текст поздравления размещен на официальном сайте полпредства. «Уважаемые жители Южного Урала! Поздравляю вас с днем рождения Челябинской области! Это опорный регион России, драйвер ее промышленного, социального и культурного развития», — поздравляет Якушев. Полпред в УрФО отметил, что впечатляющую динамику регион сохранил и в наши дни. Он остается одним из лидеров в производственных, научных и социальных инновациях, в формировании и укреплении технологического суверенитета России. «Всем этим область обязана ее жителям. Это трудолюбивые и талантливые люди, верные избранному делу, своему родному краю и всей стране», — считает Якушев.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил 17 января Челябинскую область с днем рождения. Текст поздравления размещен на официальном сайте полпредства. «Уважаемые жители Южного Урала! Поздравляю вас с днем рождения Челябинской области! Это опорный регион России, драйвер ее промышленного, социального и культурного развития», — поздравляет Якушев. Полпред в УрФО отметил, что впечатляющую динамику регион сохранил и в наши дни. Он остается одним из лидеров в производственных, научных и социальных инновациях, в формировании и укреплении технологического суверенитета России. «Всем этим область обязана ее жителям. Это трудолюбивые и талантливые люди, верные избранному делу, своему родному краю и всей стране», — считает Якушев.