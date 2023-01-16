Полпред Якушев поздравил Челябинскую область с днем рождения

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев поздравил 17 января Челябинскую область с днем рождения. Текст поздравления размещен на официальном сайте полпредства.
«Уважаемые жители Южного Урала! Поздравляю вас с днем рождения Челябинской области! Это опорный регион России, драйвер ее промышленного, социального и культурного развития», — поздравляет Якушев.
Полпред в УрФО отметил, что впечатляющую динамику регион сохранил и в наши дни. Он остается одним из лидеров в производственных, научных и социальных инновациях, в формировании и укреплении технологического суверенитета России.
«Всем этим область обязана ее жителям. Это трудолюбивые и талантливые люди, верные избранному делу, своему родному краю и всей стране», — считает Якушев.
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