17 января 2023
16 января 2023

В городе ХМАО получили автобусы для перевозки школьников из отдаленного района

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, школьный автобус, автопарк, автобус, дети, желтый автобус
Автобусы будут перевозить учащихся микрорайона Южный Фото:

В Радужный (ХМАО) передано три новых автобуса для перевозки школьников из отдаленного микрорайона Южный. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава муниципалитета Наталья Гулина.

«В декабре 2022 года в рамках распределения школьных автобусов между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Радужный было передано три новых школьных автобуса для перевозки обучающихся. По окончании всех процедур автобусы будут переданы в собственность города Радужный и будут использованы для организации перевозок обучающихся из микрорайона Южный», — рассказала Наталья Гулина в записи.

Глава Радужного уточнила, что автобусы находятся в собственности государства. На данный момент ведется работа по подписанию соглашения и оформлению автобусов в региональную собственность.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО запустят долгожданный пассажирский автобус. Глава района Андрей Кугаевский проводил голосование, чтобы определить, нужен ли в райцентре новый автобусный маршрут.

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В Радужный (ХМАО) передано три новых автобуса для перевозки школьников из отдаленного микрорайона Южный. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава муниципалитета Наталья Гулина. «В декабре 2022 года в рамках распределения школьных автобусов между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Радужный было передано три новых школьных автобуса для перевозки обучающихся. По окончании всех процедур автобусы будут переданы в собственность города Радужный и будут использованы для организации перевозок обучающихся из микрорайона Южный», — рассказала Наталья Гулина в записи. Глава Радужного уточнила, что автобусы находятся в собственности государства. На данный момент ведется работа по подписанию соглашения и оформлению автобусов в региональную собственность. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО запустят долгожданный пассажирский автобус. Глава района Андрей Кугаевский проводил голосование, чтобы определить, нужен ли в райцентре новый автобусный маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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