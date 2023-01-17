В городе ХМАО получили автобусы для перевозки школьников из отдаленного района

18 января 2023 в 01:07 Размер текста - 17 +

Автобусы будут перевозить учащихся микрорайона Южный Фото: Илья Московец © URA.RU В Радужный (ХМАО) передано три новых автобуса для перевозки школьников из отдаленного микрорайона Южный. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава муниципалитета Наталья Гулина. «В декабре 2022 года в рамках распределения школьных автобусов между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Радужный было передано три новых школьных автобуса для перевозки обучающихся. По окончании всех процедур автобусы будут переданы в собственность города Радужный и будут использованы для организации перевозок обучающихся из микрорайона Южный», — рассказала Наталья Гулина в записи. Глава Радужного уточнила, что автобусы находятся в собственности государства. На данный момент ведется работа по подписанию соглашения и оформлению автобусов в региональную собственность. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО запустят долгожданный пассажирский автобус. Глава района Андрей Кугаевский проводил голосование, чтобы определить, нужен ли в райцентре новый автобусный маршрут.

В Радужный (ХМАО) передано три новых автобуса для перевозки школьников из отдаленного микрорайона Южный. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава муниципалитета Наталья Гулина. «В декабре 2022 года в рамках распределения школьных автобусов между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в Радужный было передано три новых школьных автобуса для перевозки обучающихся. По окончании всех процедур автобусы будут переданы в собственность города Радужный и будут использованы для организации перевозок обучающихся из микрорайона Южный», — рассказала Наталья Гулина в записи. Глава Радужного уточнила, что автобусы находятся в собственности государства. На данный момент ведется работа по подписанию соглашения и оформлению автобусов в региональную собственность. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Яр-Сале Ямальского района ЯНАО запустят долгожданный пассажирский автобус. Глава района Андрей Кугаевский проводил голосование, чтобы определить, нужен ли в райцентре новый автобусный маршрут.