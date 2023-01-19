19 января 2023

Россия внедряет в Европе своих роботов-охранников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция Меры поддержки ИТ компаний. Пермь, робот, промобот
Роботы могут патрулировать вверенную территорию, записывая всех на видео Фото:

Роботы-охранники российского производства от пермской компании будут работать в Европе. Первый уже заступил на службу в столице Германии, рассказал URA.RU директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.

«Робот начал работу в берлинском бизнес-центре. Здесь расположен офис охранного предприятия Security-Robotics, поэтому первое внедрение началось тут. В обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями и охрана правопорядка», — рассказал Кивокурцев.

В компании Security-Robotics считают, что роботы окажут поддержку сотрудникам охранных предприятий. Ранее роботы-охранники от Promobot начали работать в департаменте внутренних дел Казахстана, а также прошли испытания в полиции Абу-Даби ОАЭ.

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

Роботы-охранники российского производства от пермской компании будут работать в Европе. Первый уже заступил на службу в столице Германии, рассказал URA.RU директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. «Робот начал работу в берлинском бизнес-центре. Здесь расположен офис охранного предприятия Security-Robotics, поэтому первое внедрение началось тут. В обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями и охрана правопорядка», — рассказал Кивокурцев. В компании Security-Robotics считают, что роботы окажут поддержку сотрудникам охранных предприятий. Ранее роботы-охранники от Promobot начали работать в департаменте внутренних дел Казахстана, а также прошли испытания в полиции Абу-Даби ОАЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...