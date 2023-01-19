Россия внедряет в Европе своих роботов-охранников

Роботы-охранники российского производства от пермской компании будут работать в Европе. Первый уже заступил на службу в столице Германии, рассказал URA.RU директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.
«Робот начал работу в берлинском бизнес-центре. Здесь расположен офис охранного предприятия Security-Robotics, поэтому первое внедрение началось тут. В обязанности робота входит патрулирование, видеонаблюдение за сотрудниками и посетителями и охрана правопорядка», — рассказал Кивокурцев.
В компании Security-Robotics считают, что роботы окажут поддержку сотрудникам охранных предприятий. Ранее роботы-охранники от Promobot начали работать в департаменте внутренних дел Казахстана, а также прошли испытания в полиции Абу-Даби ОАЭ.
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