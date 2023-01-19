Тюменские власти хотят дать новую льготу семьям школьников

Расходы на интернет семьям детей-инвалидов будут компенсировать школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменским семьям, в которых дети-инвалиды находятся на домашнем обучении, хотят компенсировать расходы на оплату интернета. Соответствующий проект постановления разработали в департаменте образования региона.

«По заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью (родителя (законного представителя) несовершеннолетнего), осваивающего общеобразовательную программу на дому, в случае самостоятельной оплаты интернета образовательной организацией производится выплата компенсации. Размер рассчитывается на основании документов, подтверждающих расходы», — говорится в проекте постановления.

В настоящее время документ проходит экспертизу. Она продлится до 27 января, предложения принимают в департаменте образования и науки Тюменской области.