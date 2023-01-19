19 января 2023

Тюменские власти хотят дать новую льготу семьям школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Расходы на интернет семьям детей-инвалидов будут компенсировать школы Фото:

Тюменским семьям, в которых дети-инвалиды находятся на домашнем обучении, хотят компенсировать расходы на оплату интернета. Соответствующий проект постановления разработали в департаменте образования региона.

«По заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью (родителя (законного представителя) несовершеннолетнего), осваивающего общеобразовательную программу на дому, в случае самостоятельной оплаты интернета образовательной организацией производится выплата компенсации. Размер рассчитывается на основании документов, подтверждающих расходы», — говорится в проекте постановления.

В настоящее время документ проходит экспертизу. Она продлится до 27 января, предложения принимают в департаменте образования и науки Тюменской области.

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Тюменским семьям, в которых дети-инвалиды находятся на домашнем обучении, хотят компенсировать расходы на оплату интернета. Соответствующий проект постановления разработали в департаменте образования региона. «По заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью (родителя (законного представителя) несовершеннолетнего), осваивающего общеобразовательную программу на дому, в случае самостоятельной оплаты интернета образовательной организацией производится выплата компенсации. Размер рассчитывается на основании документов, подтверждающих расходы», — говорится в проекте постановления. В настоящее время документ проходит экспертизу. Она продлится до 27 января, предложения принимают в департаменте образования и науки Тюменской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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