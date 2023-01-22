Тюменцам предлагают арендовать квартиру почти за 200 тысяч рублей. Фото

23 января 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Площадь квартиры составляет 154 квадратных метра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени сдают трехкомнатную квартиру, расположенную центре города. За первый месяц аренды жилья придется заплатить 195 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito. «Площадь трехкомнатной квартиры составляет 154 квадратных метра. Дом расположен на улице Хохрякова. Цена — 75 тысяч рублей в месяц, 75 тысяч комиссия, 45 тысяч залог», — указал хозяин. Квартира находится на втором этаже. По словам арендодателя, внутри высокие потолки, качественный ремонт и необходимые для комфортного проживания условия. Также хозяин разрешил проживание как детей, так и домашних животных. Ранее URA.RU писало, что аренда двухкомнатной квартиры обойдется тюменцам дороже проживания в коттедже площадью 486 квадратных метров. На территории дома ведется видеонаблюдение, рядом располагаются рестораны, школа, бизнес-центры.

В Тюмени сдают трехкомнатную квартиру, расположенную центре города. За первый месяц аренды жилья придется заплатить 195 тысяч рублей. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Avito. «Площадь трехкомнатной квартиры составляет 154 квадратных метра. Дом расположен на улице Хохрякова. Цена — 75 тысяч рублей в месяц, 75 тысяч комиссия, 45 тысяч залог», — указал хозяин. Квартира находится на втором этаже. По словам арендодателя, внутри высокие потолки, качественный ремонт и необходимые для комфортного проживания условия. Также хозяин разрешил проживание как детей, так и домашних животных. Ранее URA.RU писало, что аренда двухкомнатной квартиры обойдется тюменцам дороже проживания в коттедже площадью 486 квадратных метров. На территории дома ведется видеонаблюдение, рядом располагаются рестораны, школа, бизнес-центры.