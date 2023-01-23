Челябинская область вошла в число лидеров по выдаче автокредитов

24 января 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

По России спрос на автокредиты снизился на 15% Фото: Анна Майорова © URA.RU Челябинская область вошла в число лидеров по выдаче автокредитов в 2022 году. В регионе выдано автокредитов на сумму 3,2 млрд рублей. «Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в 2022 году стали: Москва и Московская область (8,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,6 млрд рублей), республика Татарстан (3,6 млрд рублей), Челябинская область (3,2 млрд рублей) и Краснодарский край (3,2 млрд рублей). Заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование экспертов «Открытие авто». В целом по России спрос на автокредиты снизился на 15%, объемы выдачи упали на 36%. Средний чек при покупке автомобиля вырос на 9% — до 1,2 млн рублей. В августе 2022 года Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщало, что выдача автокредитов в Челябинской области упала на 47,2%. Эксперты прогнозировали стабилизацию на рынке после возобновления госпрограммы автокредитования.

Челябинская область вошла в число лидеров по выдаче автокредитов в 2022 году. В регионе выдано автокредитов на сумму 3,2 млрд рублей. «Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в 2022 году стали: Москва и Московская область (8,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,6 млрд рублей), республика Татарстан (3,6 млрд рублей), Челябинская область (3,2 млрд рублей) и Краснодарский край (3,2 млрд рублей). Заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование экспертов «Открытие авто». В целом по России спрос на автокредиты снизился на 15%, объемы выдачи упали на 36%. Средний чек при покупке автомобиля вырос на 9% — до 1,2 млн рублей. В августе 2022 года Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщало, что выдача автокредитов в Челябинской области упала на 47,2%. Эксперты прогнозировали стабилизацию на рынке после возобновления госпрограммы автокредитования.