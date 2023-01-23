23 января 2023

Челябинская область вошла в число лидеров по выдаче автокредитов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, лексус, автосалон, колесо автомобиля, автомобиль, авто, lexus, покупка автомобиля, покупка авто, машина
По России спрос на автокредиты снизился на 15% Фото:

Челябинская область вошла в число лидеров по выдаче автокредитов в 2022 году. В регионе выдано автокредитов на сумму 3,2 млрд рублей.

«Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в 2022 году стали: Москва и Московская область (8,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,6 млрд рублей), республика Татарстан (3,6 млрд рублей), Челябинская область (3,2 млрд рублей) и Краснодарский край (3,2 млрд рублей). Заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование экспертов «Открытие авто».

В целом по России спрос на автокредиты снизился на 15%, объемы выдачи упали на 36%. Средний чек при покупке автомобиля вырос на 9% — до 1,2 млн рублей.

В августе 2022 года Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщало, что выдача автокредитов в Челябинской области упала на 47,2%. Эксперты прогнозировали стабилизацию на рынке после возобновления госпрограммы автокредитования.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Челябинская область вошла в число лидеров по выдаче автокредитов в 2022 году. В регионе выдано автокредитов на сумму 3,2 млрд рублей. «Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в 2022 году стали: Москва и Московская область (8,7 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (7,6 млрд рублей), республика Татарстан (3,6 млрд рублей), Челябинская область (3,2 млрд рублей) и Краснодарский край (3,2 млрд рублей). Заемщики чаще всего оформляли автокредиты на подержанные автомобили», — пишет ТАСС со ссылкой на исследование экспертов «Открытие авто». В целом по России спрос на автокредиты снизился на 15%, объемы выдачи упали на 36%. Средний чек при покупке автомобиля вырос на 9% — до 1,2 млн рублей. В августе 2022 года Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщало, что выдача автокредитов в Челябинской области упала на 47,2%. Эксперты прогнозировали стабилизацию на рынке после возобновления госпрограммы автокредитования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...