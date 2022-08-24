24 августа 2022

Выдача автокредитов в Челябинской области упала на 47%

© Служба новостей «URA.RU»
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Автосалон ВОЛЬВО. Челябинск, вольво, автосалон, автомобиль, иномарка
С начала года челябинцы взяли автокредиты на 9,6 млрд рублей Фото:

Выдача автокредитов в Челябинской области за семь месяцев текущего года упала на 47,2%. Сумма выданных жителям региона займов на покупку машин с начала года составила 9,6 млрд рублей против 18,2 млрд рублей годом ранее.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе—июле 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных автокредитов продемонстрировали Свердловская (-52,4%) и Самарская (-48,9%) области, Москва (-48,7%), Челябинская (-47,2%) и Нижегородская (-45,8%) области, а также Санкт-Петербург (-45,2%). Объясняется это не только ростом рыночных ставок в марте—апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей», — говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитики указывают, что банки продолжают придерживаться консервативного подхода к кредитованию. Ситуация на рынке остается неустойчивой, несмотря на снижение ключевой ставки. Восстановления ситуации на рынке эксперты ожидают после возобновления госпрограммы автокредитования.

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Выдача автокредитов в Челябинской области за семь месяцев текущего года упала на 47,2%. Сумма выданных жителям региона займов на покупку машин с начала года составила 9,6 млрд рублей против 18,2 млрд рублей годом ранее. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе—июле 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных автокредитов продемонстрировали Свердловская (-52,4%) и Самарская (-48,9%) области, Москва (-48,7%), Челябинская (-47,2%) и Нижегородская (-45,8%) области, а также Санкт-Петербург (-45,2%). Объясняется это не только ростом рыночных ставок в марте—апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей», — говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Аналитики указывают, что банки продолжают придерживаться консервативного подхода к кредитованию. Ситуация на рынке остается неустойчивой, несмотря на снижение ключевой ставки. Восстановления ситуации на рынке эксперты ожидают после возобновления госпрограммы автокредитования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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