21 ноября 2022

Арт-объект «Счастье не за горами» вернулся в Пермь

В Перми устанавливают арт-объект «Счастье не за горами»
© Служба новостей «URA.RU»
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Арт-объект «Счастье не за горами». Пермь, зима, счастье не за горами
Арт-объект установят на прежнее место (архивное фото) Фото:

На набережной Перми начался монтаж арт-объекта «Счастье не за горами». Один из символов города устанавливают на прежнем месте. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин в своем telegram-канале.

«Ставший уже культовым арт-объект „Счастье не за горами“ был обновлен, и сегодня Городской центр охраны памятников начал монтаж букв. Надпись устанавливается на прежнее место, так что совсем скоро можно будет пополнить коллекцию фотографий на его фоне», — пояснил Демкин.

Ранее URA.RU сообщало, что один из самых популярных арт-объектов Перми убрали с набережной на время ремонта. Строители полностью реконструировали часть привокзальной площади.

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На набережной Перми начался монтаж арт-объекта «Счастье не за горами». Один из символов города устанавливают на прежнем месте. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин в своем telegram-канале. «Ставший уже культовым арт-объект „Счастье не за горами“ был обновлен, и сегодня Городской центр охраны памятников начал монтаж букв. Надпись устанавливается на прежнее место, так что совсем скоро можно будет пополнить коллекцию фотографий на его фоне», — пояснил Демкин. Ранее URA.RU сообщало, что один из самых популярных арт-объектов Перми убрали с набережной на время ремонта. Строители полностью реконструировали часть привокзальной площади.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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