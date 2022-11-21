Арт-объект «Счастье не за горами» вернулся в Пермь

Арт-объект установят на прежнее место (архивное фото)
На набережной Перми начался монтаж арт-объекта «Счастье не за горами». Один из символов города устанавливают на прежнем месте. Об этом сообщил глава Перми Алексей Демкин в своем telegram-канале.
«Ставший уже культовым арт-объект „Счастье не за горами“ был обновлен, и сегодня Городской центр охраны памятников начал монтаж букв. Надпись устанавливается на прежнее место, так что совсем скоро можно будет пополнить коллекцию фотографий на его фоне», — пояснил Демкин.
Ранее URA.RU сообщало, что один из самых популярных арт-объектов Перми убрали с набережной на время ремонта. Строители полностью реконструировали часть привокзальной площади.
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