25 января 2023

Работница отсудила у пермского фонда медстрахования зарплату за восемь месяцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудницу лишили зарплаты незаконно Фото:

Сотрудница фонда обязательного медстрахования в Пермском крае отсудила у своего работодателя зарплату за восемь месяцев вынужденного прогула на работе. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми.

«Суд решил: признать незаконным приказ Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края „Об отстранении от работы“. Возложить обязанность на Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края выплатить [ей] средний заработок за время вынужденного прогула за период с 08.11.2021 г. по 14.07.2022 г.» — говорится в решении. Также фонд обязан выплатить работнице пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Сотрудницу отстранили от работы в ноябре 2021 года после отказа предоставить справку о нужных прививках. Пермячку физически не пускали на рабочее место, прекратив выплачивать зарплату. В фонде заявили, что женщине не будет выплачиваться заработная плата, пока истец не предоставит справку о прививке о коронавирусе. Суд встал на сторону истца, так как приказ об обязательной вакцинации от COVID-19 поступил в краевое отделение фонда уже после отстранения от работы сотрудницы. Поэтому действия руководителей фонда признаны незаконными.

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Сотрудница фонда обязательного медстрахования в Пермском крае отсудила у своего работодателя зарплату за восемь месяцев вынужденного прогула на работе. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда Перми. «Суд решил: признать незаконным приказ Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края „Об отстранении от работы“. Возложить обязанность на Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края выплатить [ей] средний заработок за время вынужденного прогула за период с 08.11.2021 г. по 14.07.2022 г.» — говорится в решении. Также фонд обязан выплатить работнице пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сотрудницу отстранили от работы в ноябре 2021 года после отказа предоставить справку о нужных прививках. Пермячку физически не пускали на рабочее место, прекратив выплачивать зарплату. В фонде заявили, что женщине не будет выплачиваться заработная плата, пока истец не предоставит справку о прививке о коронавирусе. Суд встал на сторону истца, так как приказ об обязательной вакцинации от COVID-19 поступил в краевое отделение фонда уже после отстранения от работы сотрудницы. Поэтому действия руководителей фонда признаны незаконными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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