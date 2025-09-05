Пермский театр оперы и балета сообщил о кадровых изменениях

В Пермском театре оперы и балета прошел сбор труппы, на котором объявили о кадровых изменениях. В новом сезоне публика увидит и услышит как новых танцовщиков, так и новых музыкантов и певцов. При этом два артиста вышли из состава труппы.
«Балетная труппа к сезону 2025/26 пополнилась 12 артистами кордебалета. К коллективу также присоединился концертмейстер Александр Байзетов. К оперной труппе присоединились сопрано Алина Отяковская и Анна Щербакова, а также тенора Давид Есаян и Матвей Мокеров», — говорится в telegram-канале театра.
Солист оперы Василий Ладюк теперь продолжит сотрудничество с пермским театром в качестве приглашенного артиста, а Карлен Манукян совсем покидает Пермь, так как переходит в Большой театр.
К хору Пермского театра присоединились шесть новых артистов. В качестве хормейстера — Константин Погребовский и в качестве концертмейстера — Екатерина Пресслер. Оркестр театра пополнился двумя музыкантами. Даниил Журилов стал ассистентом дирижера.
Одним из режиссеров театра стал Михаил Агаджанян. Ранее стало известно об уходе из театра режиссера Федора Федотова, который покинул Пермь после пяти лет работы.
