25 января 2023

Глава Nord Stream 2 раскрыл подробности разговора с Путиным об Украине после начала СВО

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Варниг заявил о том, что Путин не стал делиться с ним информацией об СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время беседы о целях Москвы в контексте специальной военной операции (СВО) на Украине президент России Владимир Путин якобы заявил о том, что данный вопрос относится к государственной тайне. Об этом рассказал исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг.

«Я интересовался, что делают российские войска у Киева. В ответ Путин заявил, что это является государственной тайной», — рассказал Варниг в интервью немецкой Zeit. Он утверждает, что у него и российского лидера была приватная беседа после начала СВО.

Ранее Варниг покинул совет директоров «Роснефти». Такое решение было принято из-за введения западными странами санкций против него, которые, в свою очередь, были обусловлены наличием у директора Nord Stream 2 тесных связей с Россией. С 2017 года он занимал пост председателя совета директоров «Роснефти».

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Во время беседы о целях Москвы в контексте специальной военной операции (СВО) на Украине президент России Владимир Путин якобы заявил о том, что данный вопрос относится к государственной тайне. Об этом рассказал исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг. «Я интересовался, что делают российские войска у Киева. В ответ Путин заявил, что это является государственной тайной», — рассказал Варниг в интервью немецкой Zeit. Он утверждает, что у него и российского лидера была приватная беседа после начала СВО. Ранее Варниг покинул совет директоров «Роснефти». Такое решение было принято из-за введения западными странами санкций против него, которые, в свою очередь, были обусловлены наличием у директора Nord Stream 2 тесных связей с Россией. С 2017 года он занимал пост председателя совета директоров «Роснефти».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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