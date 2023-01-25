Глава Nord Stream 2 раскрыл подробности разговора с Путиным об Украине после начала СВО

26 января 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

Варниг заявил о том, что Путин не стал делиться с ним информацией об СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время беседы о целях Москвы в контексте специальной военной операции (СВО) на Украине президент России Владимир Путин якобы заявил о том, что данный вопрос относится к государственной тайне. Об этом рассказал исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг. «Я интересовался, что делают российские войска у Киева. В ответ Путин заявил, что это является государственной тайной», — рассказал Варниг в интервью немецкой Zeit . Он утверждает, что у него и российского лидера была приватная беседа после начала СВО. Ранее Варниг покинул совет директоров «Роснефти». Такое решение было принято из-за введения западными странами санкций против него, которые, в свою очередь, были обусловлены наличием у директора Nord Stream 2 тесных связей с Россией. С 2017 года он занимал пост председателя совета директоров «Роснефти».

Во время беседы о целях Москвы в контексте специальной военной операции (СВО) на Украине президент России Владимир Путин якобы заявил о том, что данный вопрос относится к государственной тайне. Об этом рассказал исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг. «Я интересовался, что делают российские войска у Киева. В ответ Путин заявил, что это является государственной тайной», — рассказал Варниг в интервью немецкой Zeit. Он утверждает, что у него и российского лидера была приватная беседа после начала СВО. Ранее Варниг покинул совет директоров «Роснефти». Такое решение было принято из-за введения западными странами санкций против него, которые, в свою очередь, были обусловлены наличием у директора Nord Stream 2 тесных связей с Россией. С 2017 года он занимал пост председателя совета директоров «Роснефти».