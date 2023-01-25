Власти ХМАО потратят 150 миллионов рублей на аренду воздушных судов для тушения лесных пожаров

26 января 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО хотят арендовать пожарные вертолеты и самолеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство ХМАО планирует потратить 145,7 миллионов на аренду воздушных судов для ликвидации лесных пожаров. Три аукциона размещены на портале «Госзакупки». «Заказчик, „База авиационной и наземной охраны лесов“, разместил три аукциона. Самый крупный контракт предполагается заключить на аренду самолетов „АН-2“ — 135,2 миллиона рублей. Также размещены два контракта на аренду вертолетов „Ми-8“ — на 5,2 и 5,3 миллиона рублей. Цели — выполнение лесоавиационных работ по охране и защите лесов на территории ХМАО», — указано на сайте. Победитель самого дорогого аукциона должен будет предоставить семь самолетов с экипажем, а также обеспечить тренировку не менее 60 парашютистов-пожарных, организовать им горячее питание и чай, подготовить отапливаемое помещение для одновременной укладки не менее 30 парашютных систем. Аналогичные условия указаны в техзаданиях и к контрактам по аренде вертолетов. В общей сложности предполагается арендовать 4 вертолета.

Правительство ХМАО планирует потратить 145,7 миллионов на аренду воздушных судов для ликвидации лесных пожаров. Три аукциона размещены на портале «Госзакупки». «Заказчик, „База авиационной и наземной охраны лесов“, разместил три аукциона. Самый крупный контракт предполагается заключить на аренду самолетов „АН-2“ — 135,2 миллиона рублей. Также размещены два контракта на аренду вертолетов „Ми-8“ — на 5,2 и 5,3 миллиона рублей. Цели — выполнение лесоавиационных работ по охране и защите лесов на территории ХМАО», — указано на сайте. Победитель самого дорогого аукциона должен будет предоставить семь самолетов с экипажем, а также обеспечить тренировку не менее 60 парашютистов-пожарных, организовать им горячее питание и чай, подготовить отапливаемое помещение для одновременной укладки не менее 30 парашютных систем. Аналогичные условия указаны в техзаданиях и к контрактам по аренде вертолетов. В общей сложности предполагается арендовать 4 вертолета.