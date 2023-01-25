В свердловском городе простятся с солдатом из ЧВК «Вагнер»

Во время специальной военной операции на Украине от осколочного ранения погиб житель Новоуральска Олег Ларин, который ушел на фронт добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев в своих соцсетях.
«30 октября Олег ушел добровольцем в ЧВК „Вагнер“. А 7 декабря погиб под Артемовском от кровопотери после осколочного ранения. За отвагу награжден посмертно медалью», — рассказал Тюменцев и выразил соболезнования родным и близким солдата. Погибшему молодому человеку был 31 год.
Специальная военная операция началась 24 февраля на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
Мужчина погиб от осколочного ранения
Фото: личная страница Вячеслава Тюменцева в соцсети «ВКонтакте»
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».
Во время специальной военной операции на Украине от осколочного ранения погиб житель Новоуральска Олег Ларин, который ушел на фронт добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев в своих соцсетях. «30 октября Олег ушел добровольцем в ЧВК „Вагнер“. А 7 декабря погиб под Артемовском от кровопотери после осколочного ранения. За отвагу награжден посмертно медалью», — рассказал Тюменцев и выразил соболезнования родным и близким солдата. Погибшему молодому человеку был 31 год. Специальная военная операция началась 24 февраля на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.