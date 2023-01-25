25 января 2023

В свердловском городе простятся с солдатом из ЧВК «Вагнер»

Житель Новоуральска Олег Ларин погиб в ходе спецоперации на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, похороны, крест, кладбище, солдат
Погибшему был 31 год, он награжден медалью посмертно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время специальной военной операции на Украине от осколочного ранения погиб житель Новоуральска Олег Ларин, который ушел на фронт добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев в своих соцсетях.

«30 октября Олег ушел добровольцем в ЧВК „Вагнер“. А 7 декабря погиб под Артемовском от кровопотери после осколочного ранения. За отвагу награжден посмертно медалью», — рассказал Тюменцев и выразил соболезнования родным и близким солдата. Погибшему молодому человеку был 31 год.

Специальная военная операция началась 24 февраля на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Мужчина погиб от осколочного ранения
Фото:

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Во время специальной военной операции на Украине от осколочного ранения погиб житель Новоуральска Олег Ларин, который ушел на фронт добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев в своих соцсетях. «30 октября Олег ушел добровольцем в ЧВК „Вагнер“. А 7 декабря погиб под Артемовском от кровопотери после осколочного ранения. За отвагу награжден посмертно медалью», — рассказал Тюменцев и выразил соболезнования родным и близким солдата. Погибшему молодому человеку был 31 год. Специальная военная операция началась 24 февраля на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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