В свердловском городе простятся с солдатом из ЧВК «Вагнер»

Житель Новоуральска Олег Ларин погиб в ходе спецоперации на Украине

26 января 2023 в 11:32 Размер текста - 17 +

Погибшему был 31 год, он награжден медалью посмертно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время специальной военной операции на Украине от осколочного ранения погиб житель Новоуральска Олег Ларин, который ушел на фронт добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев в своих соцсетях. «30 октября Олег ушел добровольцем в ЧВК „Вагнер“. А 7 декабря погиб под Артемовском от кровопотери после осколочного ранения. За отвагу награжден посмертно медалью», — рассказал Тюменцев и выразил соболезнования родным и близким солдата. Погибшему молодому человеку был 31 год. Специальная военная операция началась 24 февраля на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Мужчина погиб от осколочного ранения Фото: личная страница Вячеслава Тюменцева в соцсети «ВКонтакте»

Во время специальной военной операции на Украине от осколочного ранения погиб житель Новоуральска Олег Ларин, который ушел на фронт добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев в своих соцсетях. «30 октября Олег ушел добровольцем в ЧВК „Вагнер“. А 7 декабря погиб под Артемовском от кровопотери после осколочного ранения. За отвагу награжден посмертно медалью», — рассказал Тюменцев и выразил соболезнования родным и близким солдата. Погибшему молодому человеку был 31 год. Специальная военная операция началась 24 февраля на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.