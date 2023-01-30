Главную военную прокуратуру подключили к скандалу с задержкой выплаты герою СВО из ХМАО

30 января 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Разведчик был ранен, но сбежал из госпиталя, чтобы выполнять боевые задачи Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Задержка федеральной денежной выплаты военнослужащему из ХМАО, который был награжден орденом Мужества, станет поводом для проверки Главной военной прокуратуры РФ. Об этом URA.RU сообщили в управлении по работе с обращениями граждан и организаций администрации президента РФ. «Информация, содержащаяся в Вашем обращении <…>, перенаправлена для осуществления функций прокурорского надзора в Главную военную прокуратуру», — написано в ответе ведомства. Депутат Госдумы Николай Новичков, представляющей в федеральном парламенте ХМАО и ЯНАО, в разговоре с URA.RU заявил, что со своей стороны также отправил запрос в главную военную прокуратуру РФ по этому поводу. «Наши воины ничего не должны доказывать. Все решения должны быть автоматические и реализация их тоже должна быть автоматическая. У нас информационный век, у всех есть карты и никто из солдат никакие справки не должен собирать. Тем более, для людей такого склада, которые воюют, они скромные. И доказывать свои выдающие достижения они не будут. Это не их задача, а задача гражданских, что эти люди достойны. И герои должны получать, что им положено без всяких разговоров и без всяких мытарств. Это должны делать ответственные военные чиновники и даже в опережающем режиме», — выразил свое возмущение Новичков. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащий из ХМАО не получил денежную выплату в размере 1,2 млн рублей, которая положена при получении ордена Мужества. К решению проблемы подключалась губернатор Югры Наталья Комарова. Региональные власти провели окружную выплату, а за решением вопроса с выплатой федеральной обратились к заместителю министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине, однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории соседней страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Задержка федеральной денежной выплаты военнослужащему из ХМАО, который был награжден орденом Мужества, станет поводом для проверки Главной военной прокуратуры РФ. Об этом URA.RU сообщили в управлении по работе с обращениями граждан и организаций администрации президента РФ. «Информация, содержащаяся в Вашем обращении <…>, перенаправлена для осуществления функций прокурорского надзора в Главную военную прокуратуру», — написано в ответе ведомства. Депутат Госдумы Николай Новичков, представляющей в федеральном парламенте ХМАО и ЯНАО, в разговоре с URA.RU заявил, что со своей стороны также отправил запрос в главную военную прокуратуру РФ по этому поводу. «Наши воины ничего не должны доказывать. Все решения должны быть автоматические и реализация их тоже должна быть автоматическая. У нас информационный век, у всех есть карты и никто из солдат никакие справки не должен собирать. Тем более, для людей такого склада, которые воюют, они скромные. И доказывать свои выдающие достижения они не будут. Это не их задача, а задача гражданских, что эти люди достойны. И герои должны получать, что им положено без всяких разговоров и без всяких мытарств. Это должны делать ответственные военные чиновники и даже в опережающем режиме», — выразил свое возмущение Новичков. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащий из ХМАО не получил денежную выплату в размере 1,2 млн рублей, которая положена при получении ордена Мужества. К решению проблемы подключалась губернатор Югры Наталья Комарова. Региональные власти провели окружную выплату, а за решением вопроса с выплатой федеральной обратились к заместителю министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине, однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории соседней страны.