Главную военную прокуратуру подключили к скандалу с задержкой выплаты герою СВО из ХМАО

Задержка федеральной денежной выплаты военнослужащему из ХМАО, который был награжден орденом Мужества, станет поводом для проверки Главной военной прокуратуры РФ. Об этом URA.RU сообщили в управлении по работе с обращениями граждан и организаций администрации президента РФ.
«Информация, содержащаяся в Вашем обращении <…>, перенаправлена для осуществления функций прокурорского надзора в Главную военную прокуратуру», — написано в ответе ведомства. Депутат Госдумы Николай Новичков, представляющей в федеральном парламенте ХМАО и ЯНАО, в разговоре с URA.RU заявил, что со своей стороны также отправил запрос в главную военную прокуратуру РФ по этому поводу. «Наши воины ничего не должны доказывать. Все решения должны быть автоматические и реализация их тоже должна быть автоматическая. У нас информационный век, у всех есть карты и никто из солдат никакие справки не должен собирать. Тем более, для людей такого склада, которые воюют, они скромные. И доказывать свои выдающие достижения они не будут. Это не их задача, а задача гражданских, что эти люди достойны. И герои должны получать, что им положено без всяких разговоров и без всяких мытарств. Это должны делать ответственные военные чиновники и даже в опережающем режиме», — выразил свое возмущение Новичков.
Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащий из ХМАО не получил денежную выплату в размере 1,2 млн рублей, которая положена при получении ордена Мужества. К решению проблемы подключалась губернатор Югры Наталья Комарова. Региональные власти провели окружную выплату, а за решением вопроса с выплатой федеральной обратились к заместителю министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине, однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории соседней страны.
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