Власти ХМАО обсуждают с правительством Узбекистана проекты по добыче нефти

Югра готова сотрудничать с Узбекистаном в сфере разведки и добычи нефти. По мнению губернатора региона Руслана Кухарука это позволит решить вопрос кадрового дефицита и увеличить товарооборот.
«Югра открыта к сотрудничеству в различных сферах, в том числе в рамках национального проекта „Международная кооперация и экспорт“. Одна из них — разведка и добыча нефти... Ряд направлений, которые действительно важны, — кадровый потенциал, наука и технологии... увеличение товарооборота между нашими странами»» — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он сообщил, что уже есть договоренность между ХМАО и Бухарской областью, которая направлена на подписание соглашения и дорожной карты для запуска нескольких инвестиционных проектов. Также губернатор пригласил специалистов из Узбекистана принять участие в совместных исследованиях по трудноизвлекаемым запасам нефти.
ХМАО удалось сократить затраты на добычу трудноизвлекаемой нефти за счет проектов по импортозамещению. Благодаря введению окружными властями дополнительных мер поддержки для компаний, которые занимаются разработкой ТРИЗов, уровень импортозамещения достиг 90%.
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