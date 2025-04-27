Кухарук презентовал Мантурову продукцию ХМАО в Узбекистане

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук презентовал вице-премьеру правительства РФ Денису Мантурову югорскую продукцию на международной выставке Иннопром в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Zофициально».
«На площадке международной выставки „ИННОПРОМ. Центральная Азия“ в Ташкенте первый заместитель председателя Правительства РФ Дениса Мантуров и заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев знакомятся с продукцией югорских производителей», — сообщается в telegram-канале. С югорской продукцией участников мероприятия познакомил губернатор Югры Руслан Кухарук.
На стенде Югра представила оборудование для нефтедобычи, плитную продукцию, пиломатериалы и бетонные блоки. А также молочные смеси для новорожденных и косметику.
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