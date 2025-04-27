27 апреля 2025

Кухарук презентовал Мантурову продукцию ХМАО в Узбекистане

ХМАО представил свою продукцию на «ИННОПРОМ» в Узбекистане
© Служба новостей «URA.RU»
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Югра презентовала свою продукцию на «Иннопроме» в Узбекистане
Югра презентовала свою продукцию на «Иннопроме» в Узбекистане Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук презентовал вице-премьеру правительства РФ Денису Мантурову югорскую продукцию на международной выставке Иннопром в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Zофициально».

«На площадке международной выставки „ИННОПРОМ. Центральная Азия“ в Ташкенте первый заместитель председателя Правительства РФ Дениса Мантуров и заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев знакомятся с продукцией югорских производителей», — сообщается в telegram-канале. С югорской продукцией участников мероприятия познакомил губернатор Югры Руслан Кухарук.

На стенде Югра представила оборудование для нефтедобычи, плитную продукцию, пиломатериалы и бетонные блоки. А также молочные смеси для новорожденных и косметику.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук презентовал вице-премьеру правительства РФ Денису Мантурову югорскую продукцию на международной выставке Иннопром в столице Узбекистана Ташкенте. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Zофициально». «На площадке международной выставки „ИННОПРОМ. Центральная Азия“ в Ташкенте первый заместитель председателя Правительства РФ Дениса Мантуров и заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев знакомятся с продукцией югорских производителей», — сообщается в telegram-канале. С югорской продукцией участников мероприятия познакомил губернатор Югры Руслан Кухарук. На стенде Югра представила оборудование для нефтедобычи, плитную продукцию, пиломатериалы и бетонные блоки. А также молочные смеси для новорожденных и косметику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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