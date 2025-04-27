27 апреля 2025

Как в ХМАО за копейки обставить квартиру. Фото

В ХМАО полностью обставить квартиру можно до 10 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиру можно обставить мебелью, которую отдают даром
Квартиру можно обставить мебелью, которую отдают даром Фото:

В Югре благодаря щедрости земляков обставить любую квартиру можно практически даром. В регионе размещено сотни объявлений, в которых предлагают бесплатно мебель, бытовую технику, элементы интерьера. Потратиться придется лишь на грузчиков и грузовую машину, выяснило URA.RU.

«Отдам бесплатно: шкаф для прихожей, два дивана, кресла, компьютерный стол, туалетный столик», — говорится в одной из групп «Отдам даром» во ВКонтакте в Нижневартовске. В целом ХМАО подобных пабликов десятки, в большинстве своем технику, мебель, декор отдают бесплатно или за символическую шоколадку. При этом вывоз вещей лежит на том, кто решил забрать их. Так, добротный диван при стоимости услуг грузовой «Газели» в среднем 900 рублей в час и двух грузчиках — около 500 рублей в час за одного, обойдется максимум в 2 тысячи рублей. Если забирать несколько вещей у одного владельца, экономия будет еще ощутимее.

В Сургуте предлагают мебель, которой сразу можно обставить детскую комнату. Комплект состоит из кровати, плательных шкафов, навесных полок, стола. В Нижневартовске можно просто так получить трехметровую гардеробную с зеркальными дверями, но придется разобрать мебель самостоятельно. Предлагается забрать двухспальную кровать с системой газлифт (автоматически спальное место поднимается, появляется место для хранения), если заменить обивку изголовья, кровать будет выглядеть более презентабельно и прослужит еще долги годы. В Ханты-Мансийске отдают современный компьютерный стол с тумбами, хозяева говорят, что он почти новый и готовы снабдить нового владельца инструкцией по его сборке.

Даром можно получить простенькую кухню полностью или частично — шкафчики, а также кухонную технику. В Нефтеюганске и Сургуте, например, можно просто так взять в приличном состоянии плиту, кофеварку, йогуртницу, сушилку для овощей. Для любителей музицировать есть несколько предложений забрать пианино. Украсить интерьер можно часами, картинами, цветами в горшках, от которых периодически избавляются прежние владельцы.

Нередко такими предложениями пользуются югорчане, которые арендуют или сдают квартиры в аренду. «Чем лучше квартира оборудована, тем быстрее и дороже она сдается», — отмечает руководитель направления аренды сургутского филиала компании «Этажи» Валерия Сотник. При этом эксперт URA.RU подчеркивает, что при покупке мебели и техники, бывшей в употреблении, важно соблюдать осторожность. В случае техники — проверить работоспособность. С мебелью риски выше: кроме эстетического вида и комфорта, она может принести неприятности в виде насекомых — жуков, тараканов или клопов. Особенно это касается текстильных спальных мест: диванов, кроватей, матрасов. Поэтому при их приобретении рекомендуется отдавать предпочтение новым изделиям, пусть даже в бюджетном сегменте, либо покупать их у надежных продавцов.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО распродают товары популярного шведского бренда по низким ценам. Например, на продажу выставили фирменный  кожаный диван и кресло, за комплект просят пять тысяч рублей, а байеры предлагают похожую мебель на заказ за 80 тысяч рублей. 

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В Югре благодаря щедрости земляков обставить любую квартиру можно практически даром. В регионе размещено сотни объявлений, в которых предлагают бесплатно мебель, бытовую технику, элементы интерьера. Потратиться придется лишь на грузчиков и грузовую машину, выяснило URA.RU. «Отдам бесплатно: шкаф для прихожей, два дивана, кресла, компьютерный стол, туалетный столик», — говорится в одной из групп «Отдам даром» во ВКонтакте в Нижневартовске. В целом ХМАО подобных пабликов десятки, в большинстве своем технику, мебель, декор отдают бесплатно или за символическую шоколадку. При этом вывоз вещей лежит на том, кто решил забрать их. Так, добротный диван при стоимости услуг грузовой «Газели» в среднем 900 рублей в час и двух грузчиках — около 500 рублей в час за одного, обойдется максимум в 2 тысячи рублей. Если забирать несколько вещей у одного владельца, экономия будет еще ощутимее. В Сургуте предлагают мебель, которой сразу можно обставить детскую комнату. Комплект состоит из кровати, плательных шкафов, навесных полок, стола. В Нижневартовске можно просто так получить трехметровую гардеробную с зеркальными дверями, но придется разобрать мебель самостоятельно. Предлагается забрать двухспальную кровать с системой газлифт (автоматически спальное место поднимается, появляется место для хранения), если заменить обивку изголовья, кровать будет выглядеть более презентабельно и прослужит еще долги годы. В Ханты-Мансийске отдают современный компьютерный стол с тумбами, хозяева говорят, что он почти новый и готовы снабдить нового владельца инструкцией по его сборке. Даром можно получить простенькую кухню полностью или частично — шкафчики, а также кухонную технику. В Нефтеюганске и Сургуте, например, можно просто так взять в приличном состоянии плиту, кофеварку, йогуртницу, сушилку для овощей. Для любителей музицировать есть несколько предложений забрать пианино. Украсить интерьер можно часами, картинами, цветами в горшках, от которых периодически избавляются прежние владельцы. Нередко такими предложениями пользуются югорчане, которые арендуют или сдают квартиры в аренду. «Чем лучше квартира оборудована, тем быстрее и дороже она сдается», — отмечает руководитель направления аренды сургутского филиала компании «Этажи» Валерия Сотник. При этом эксперт URA.RU подчеркивает, что при покупке мебели и техники, бывшей в употреблении, важно соблюдать осторожность. В случае техники — проверить работоспособность. С мебелью риски выше: кроме эстетического вида и комфорта, она может принести неприятности в виде насекомых — жуков, тараканов или клопов. Особенно это касается текстильных спальных мест: диванов, кроватей, матрасов. Поэтому при их приобретении рекомендуется отдавать предпочтение новым изделиям, пусть даже в бюджетном сегменте, либо покупать их у надежных продавцов. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО распродают товары популярного шведского бренда по низким ценам. Например, на продажу выставили фирменный  кожаный диван и кресло, за комплект просят пять тысяч рублей, а байеры предлагают похожую мебель на заказ за 80 тысяч рублей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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