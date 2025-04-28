В настоящее время полиция проводит проверку
В субботу — 28 апреля — в Нягани (ХМАО) во время свадьбы югорчанин открыл стрельбу из автомата. Выстрелы производились из окна автомобиля, а на дороге валялись гильзы, сообщил источник URA.RU.
«Он стрелял прямо из окна машины. Это у парка на выезде — где няганьская стела. Там прям автоматная очередь. На дороге гильзы валяются», — рассказал инсайдер.
Этот инцидент попал на камеру регистратора авто. В ГУ МВД России по ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту жалоба поступала. В настоящее время проводится проверка. Личность предполагаемого правонарушителя установлена.
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