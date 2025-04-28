В ХМАО на свадьбе открыли стрельбу из автомата. Видео

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В настоящее время полиция проводит проверку
В настоящее время полиция проводит проверку Фото:

В субботу — 28 апреля — в Нягани (ХМАО) во время свадьбы югорчанин открыл стрельбу из автомата. Выстрелы производились из окна автомобиля, а на дороге валялись гильзы, сообщил источник URA.RU.

«Он стрелял прямо из окна машины. Это у парка на выезде — где няганьская стела. Там прям автоматная очередь. На дороге гильзы валяются», — рассказал инсайдер.

Этот инцидент попал на камеру регистратора авто. В ГУ МВД России по ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту жалоба поступала. В настоящее время проводится проверка. Личность предполагаемого правонарушителя установлена.

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В субботу — 28 апреля — в Нягани (ХМАО) во время свадьбы югорчанин открыл стрельбу из автомата. Выстрелы производились из окна автомобиля, а на дороге валялись гильзы, сообщил источник URA.RU. «Он стрелял прямо из окна машины. Это у парка на выезде — где няганьская стела. Там прям автоматная очередь. На дороге гильзы валяются», — рассказал инсайдер. Этот инцидент попал на камеру регистратора авто. В ГУ МВД России по ХМАО URA.RU сообщили, что по данному факту жалоба поступала. В настоящее время проводится проверка. Личность предполагаемого правонарушителя установлена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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