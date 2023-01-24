Комарова и Евкуров помогли получить выплату герою СВО из ХМАО

25 января 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Кавалера ордена Мужества от мошенников минобороны спасали губернатор Югры и заместитель Минобороны Евкуров Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор ХМАО Наталья Комарова помогла участнику СВО из Сургута в получении наградных выплат, которые положены при присвоении ордена Мужества. Вице-губернатор Югры Александр Тиртока рассказал журналисту URA.RU, что для решения проблемы пришлось привлекать заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. «Кавалер ордена Мужества получил награду, но почему-то не получил выплату к ней. Есть представление, награда, должны быть произведены выплаты. Если не выплачивают, то военная прокуратура должна разобраться. К решению проблемы подключилась губернатор [ХМАО Наталья Комарова], которая связалась с замминистром обороны [РФ Юнус-Беком] Евкуровым. Вопрос решили», — сказал вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. По словам Тиртоки, командир диверсионно-разведывательной группы, который был дважды представлен к званию Героя России и получил орден Мужества. «По вине руководства войсковой части, где он служил, военнослужащий не получил причитающуюся к ордену наградную премию в размере 1,2 миллиона рублей», — добавил вице-губернатор. Сам военнослужащий в разговоре с URA.RU подтвердил, что положенные ему выплаты он уже получил, а сам он продолжает принимать участие в СВО. В пресс-службы Минобороны РФ был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине, однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории соседней страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова помогла участнику СВО из Сургута в получении наградных выплат, которые положены при присвоении ордена Мужества. Вице-губернатор Югры Александр Тиртока рассказал журналисту URA.RU, что для решения проблемы пришлось привлекать заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. «Кавалер ордена Мужества получил награду, но почему-то не получил выплату к ней. Есть представление, награда, должны быть произведены выплаты. Если не выплачивают, то военная прокуратура должна разобраться. К решению проблемы подключилась губернатор [ХМАО Наталья Комарова], которая связалась с замминистром обороны [РФ Юнус-Беком] Евкуровым. Вопрос решили», — сказал вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. По словам Тиртоки, командир диверсионно-разведывательной группы, который был дважды представлен к званию Героя России и получил орден Мужества. «По вине руководства войсковой части, где он служил, военнослужащий не получил причитающуюся к ордену наградную премию в размере 1,2 миллиона рублей», — добавил вице-губернатор. Сам военнослужащий в разговоре с URA.RU подтвердил, что положенные ему выплаты он уже получил, а сам он продолжает принимать участие в СВО. В пресс-службы Минобороны РФ был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине, однако уточнил, что в планах России нет оккупации территории соседней страны.