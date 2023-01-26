Хинштейн раскрыл, что ждет тех, кто репостил материалы «Медузы»*

Россияне, кто ранее делился материалами «Медузы»* (признана Минюстом РФ иноагентом), не попадут под штрафы после признания деятельности СМИ нежелательной. Об этом заявил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
«Да, действительно, теперь все материалы „Медузы“* являются материалами нежелательной организации, а значит запрещается их распространение вне зависимости от периода публикации. Но это не означает, что все, кто ранее делился этими материалами, автоматически попадают под штрафы», — написал Александр Хинштейн в своем официальном telegram-канале.
При этом председатель думского комитета по информполитике заявил, что штрафы коснуться только тех граждан, кто несвоевременно удалил репост. «Сначала пользователя попросят удалить ту или иную информацию и только потом — в случае невыполнения требований — наложат штраф», — дополнил Александр Хинштейн.
Ранее URA.RU сообщало, что Генпрокуратура России признала деятельность «Медузы» * нежелательной. Это значит, что таким организациям запрещено работать на территории России, все отделения должны быть закрыты, а счета — заморожены.
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Россияне, кто ранее делился материалами «Медузы»* (признана Минюстом РФ иноагентом), не попадут под штрафы после признания деятельности СМИ нежелательной. Об этом заявил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. «Да, действительно, теперь все материалы „Медузы“* являются материалами нежелательной организации, а значит запрещается их распространение вне зависимости от периода публикации. Но это не означает, что все, кто ранее делился этими материалами, автоматически попадают под штрафы», — написал Александр Хинштейн в своем официальном telegram-канале. При этом председатель думского комитета по информполитике заявил, что штрафы коснуться только тех граждан, кто несвоевременно удалил репост. «Сначала пользователя попросят удалить ту или иную информацию и только потом — в случае невыполнения требований — наложат штраф», — дополнил Александр Хинштейн. Ранее URA.RU сообщало, что Генпрокуратура России признала деятельность «Медузы» * нежелательной. Это значит, что таким организациям запрещено работать на территории России, все отделения должны быть закрыты, а счета — заморожены.