Генпрокуратура РФ признала «Медузу»* нежелательной организацией

Генпрокуратура России признала деятельность организации Medusa project (или интернет-издания «Медуза», уже признанного Минюстом РФ иноагентом) нежелательной. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project („Проект Медуза“), Латвийская Республика», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Соответствующий пост ведомство опубликовало в своем telegram-канале.
Организациям, признанным в России нежелательными, запрещено работать на территории РФ. Все их отделения должны быть закрыты, а счета — заморожены.
*Интернет-издание «Медуза» внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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Генпрокуратура России признала деятельность организации Medusa project (или интернет-издания «Медуза», уже признанного Минюстом РФ иноагентом) нежелательной. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях. «По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project („Проект Медуза“), Латвийская Республика», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Соответствующий пост ведомство опубликовало в своем telegram-канале. Организациям, признанным в России нежелательными, запрещено работать на территории РФ. Все их отделения должны быть закрыты, а счета — заморожены. *Интернет-издание «Медуза» внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента