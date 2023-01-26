Генпрокуратура РФ признала «Медузу»* нежелательной организацией 26 января 2023 в 17:19 Размер текста - 17 + Генпрокуратура РФ признала новую нежелательную организацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генпрокуратура России признала деятельность организации Medusa project (или интернет-издания «Медуза», уже признанного Минюстом РФ иноагентом) нежелательной. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях. «По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project („Проект Медуза“), Латвийская Республика», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Соответствующий пост ведомство опубликовало в своем telegram-канале . Организациям, признанным в России нежелательными, запрещено работать на территории РФ. Все их отделения должны быть закрыты, а счета — заморожены. *Интернет-издание «Медуза» внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента Генпрокуратура России признала деятельность организации Medusa project (или интернет-издания «Медуза», уже признанного Минюстом РФ иноагентом) нежелательной. Об этом ведомство сообщило в своих соцсетях. «По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project („Проект Медуза“), Латвийская Республика», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Соответствующий пост ведомство опубликовало в своем telegram-канале. Организациям, признанным в России нежелательными, запрещено работать на территории РФ. Все их отделения должны быть закрыты, а счета — заморожены. *Интернет-издание «Медуза» внесено Минюстом России в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям