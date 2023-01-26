Предпринимателя в ЯНАО наказали за попытку нажиться на жителях отдаленного поселения

Бизнесмен в отдаленном селе Мужи (ЯНАО) на 70 процентов завышал цену на творог, который относится к социально значимому продовольствию. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.
«Прокуратура Шурышкарского района провела проверку исполнения законодательства о ценообразовании на социально значимые продовольственные товары. Установлено, что индивидуальным предпринимателем в магазине „Марина“ с. Мужи допущено на 70% завышение цены на реализуемый населению творог», — говорится в сообщении.
Отмечается, что предпринимателю внесли представление об устранении нарушений. Кроме того, прокуратура привлекла бизнесмена и к административной ответственности. Сейчас цена на творог в магазине «Марина» приведена в норму.
Связаться с владельцем магазина агентству не удалось. В открытом доступе отсутствуют контакты бизнесмена, по которым можно было бы направить запрос.
Ранее в регионе выросла стоимость копченой колбасы, масла и детского питания. А цена на творог снизилась.
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