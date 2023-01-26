26 января 2023
25 января 2023

Предпринимателя в ЯНАО наказали за попытку нажиться на жителях отдаленного поселения

Прокуратура ЯНАО: бизнесмен из села Мужи в ЯНАО на 70% завышал цену на творог
© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ Парус (Метрополис) Курган, творог
Творог относится к социально значимому продовольствию Фото:

Бизнесмен в отдаленном селе Мужи (ЯНАО) на 70 процентов завышал цену на творог, который относится к социально значимому продовольствию. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Прокуратура Шурышкарского района провела проверку исполнения законодательства о ценообразовании на социально значимые продовольственные товары. Установлено, что индивидуальным предпринимателем в магазине „Марина“ с. Мужи допущено на 70% завышение цены на реализуемый населению творог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предпринимателю внесли представление об устранении нарушений. Кроме того, прокуратура привлекла бизнесмена и к административной ответственности. Сейчас цена на творог в магазине «Марина» приведена в норму.

Связаться с владельцем магазина агентству не удалось. В открытом доступе отсутствуют контакты бизнесмена, по которым можно было бы направить запрос.

Ранее в регионе выросла стоимость копченой колбасы, масла и детского питания. А цена на творог снизилась.

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Бизнесмен в отдаленном селе Мужи (ЯНАО) на 70 процентов завышал цену на творог, который относится к социально значимому продовольствию. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Прокуратура Шурышкарского района провела проверку исполнения законодательства о ценообразовании на социально значимые продовольственные товары. Установлено, что индивидуальным предпринимателем в магазине „Марина“ с. Мужи допущено на 70% завышение цены на реализуемый населению творог», — говорится в сообщении. Отмечается, что предпринимателю внесли представление об устранении нарушений. Кроме того, прокуратура привлекла бизнесмена и к административной ответственности. Сейчас цена на творог в магазине «Марина» приведена в норму. Связаться с владельцем магазина агентству не удалось. В открытом доступе отсутствуют контакты бизнесмена, по которым можно было бы направить запрос. Ранее в регионе выросла стоимость копченой колбасы, масла и детского питания. А цена на творог снизилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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