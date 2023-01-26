Эксперт ОНФ раскритиковала организацию уборки снега в Нижневартовске. Видео

27 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Калинина: снег с реагентами свален на газоны, в которые летом вкладываются миллиарды Фото: Сергей Русанов © URA.RU Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина во время визита в Нижневартовск осталась недовольна уборкой снега в городе. Совместно с прокуратурой она планирует проверить договора со всеми организациями, с которыми у мэрии заключены контракты на уборку снега. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на встрече. «Совместно с прокуратурой я хочу проверить всех с кем у вас заключен договор на уборку территорий, какое финансовое обеспечение. В ХМАО это не малые деньги в сравнении с остальными муниципалитетами. Сколько техники в наличии у этих организаций и сколько живой техники рабочей, не „на приколе“ стоящей. То что я увидела сегодня по городам севера — организация вашей уборки сведена к нулю», — раскритиковала мэрию Светлана Калинина во время визита в Нижневартовск. Она отметила, что ежегодно летом на посадку газонов выделяются миллиарды рублей. В городе неубранный снег с реагентами кучами свален на зеленый газон, что приведет к его уничтожению и, соответственно, новым затратам на восстановление. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приедет член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина с целью проверить долгострои и аварийные дома в Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, поселке Пойковском и Нижневартовске. Во время визита в поселок Пойковский из-за неубранного снега во дворах, автобус со Светланой Калининой застрял в сугробе. Директор департамента строительства ХМАО Григорий Невоструев вытянул автобус на своем внедорожнике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина во время визита в Нижневартовск осталась недовольна уборкой снега в городе. Совместно с прокуратурой она планирует проверить договора со всеми организациями, с которыми у мэрии заключены контракты на уборку снега. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на встрече. «Совместно с прокуратурой я хочу проверить всех с кем у вас заключен договор на уборку территорий, какое финансовое обеспечение. В ХМАО это не малые деньги в сравнении с остальными муниципалитетами. Сколько техники в наличии у этих организаций и сколько живой техники рабочей, не „на приколе“ стоящей. То что я увидела сегодня по городам севера — организация вашей уборки сведена к нулю», — раскритиковала мэрию Светлана Калинина во время визита в Нижневартовск. Она отметила, что ежегодно летом на посадку газонов выделяются миллиарды рублей. В городе неубранный снег с реагентами кучами свален на зеленый газон, что приведет к его уничтожению и, соответственно, новым затратам на восстановление. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приедет член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина с целью проверить долгострои и аварийные дома в Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, поселке Пойковском и Нижневартовске. Во время визита в поселок Пойковский из-за неубранного снега во дворах, автобус со Светланой Калининой застрял в сугробе. Директор департамента строительства ХМАО Григорий Невоструев вытянул автобус на своем внедорожнике.