Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина во время визита в Нижневартовск осталась недовольна уборкой снега в городе. Совместно с прокуратурой она планирует проверить договора со всеми организациями, с которыми у мэрии заключены контракты на уборку снега. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на встрече.
«Совместно с прокуратурой я хочу проверить всех с кем у вас заключен договор на уборку территорий, какое финансовое обеспечение. В ХМАО это не малые деньги в сравнении с остальными муниципалитетами. Сколько техники в наличии у этих организаций и сколько живой техники рабочей, не „на приколе“ стоящей. То что я увидела сегодня по городам севера — организация вашей уборки сведена к нулю», — раскритиковала мэрию Светлана Калинина во время визита в Нижневартовск.
Она отметила, что ежегодно летом на посадку газонов выделяются миллиарды рублей. В городе неубранный снег с реагентами кучами свален на зеленый газон, что приведет к его уничтожению и, соответственно, новым затратам на восстановление.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приедет член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина с целью проверить долгострои и аварийные дома в Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, поселке Пойковском и Нижневартовске. Во время визита в поселок Пойковский из-за неубранного снега во дворах, автобус со Светланой Калининой застрял в сугробе. Директор департамента строительства ХМАО Григорий Невоструев вытянул автобус на своем внедорожнике.
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