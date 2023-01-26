26 января 2023

Эксперт ОНФ раскритиковала организацию уборки снега в Нижневартовске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в городе. Пермь, снегопад, сугробы в городе, зима в городе, убока снега
Калинина: снег с реагентами свален на газоны, в которые летом вкладываются миллиарды Фото:

Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина во время визита в Нижневартовск осталась недовольна уборкой снега в городе. Совместно с прокуратурой она планирует проверить договора со всеми организациями, с которыми у мэрии заключены контракты на уборку снега. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на встрече.

«Совместно с прокуратурой я хочу проверить всех с кем у вас заключен договор на уборку территорий, какое финансовое обеспечение. В ХМАО это не малые деньги в сравнении с остальными муниципалитетами. Сколько техники в наличии у этих организаций и сколько живой техники рабочей, не „на приколе“ стоящей. То что я увидела сегодня по городам севера — организация вашей уборки сведена к нулю», — раскритиковала мэрию Светлана Калинина во время визита в Нижневартовск.

Она отметила, что ежегодно летом на посадку газонов выделяются миллиарды рублей. В городе неубранный снег с реагентами кучами свален на зеленый газон, что приведет к его уничтожению и, соответственно, новым затратам на восстановление.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приедет член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина с целью проверить долгострои и аварийные дома в Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, поселке Пойковском и Нижневартовске. Во время визита в поселок Пойковский из-за неубранного снега во дворах, автобус со Светланой Калининой застрял в сугробе. Директор департамента строительства ХМАО Григорий Невоструев вытянул автобус на своем внедорожнике.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина во время визита в Нижневартовск осталась недовольна уборкой снега в городе. Совместно с прокуратурой она планирует проверить договора со всеми организациями, с которыми у мэрии заключены контракты на уборку снега. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствовавший на встрече. «Совместно с прокуратурой я хочу проверить всех с кем у вас заключен договор на уборку территорий, какое финансовое обеспечение. В ХМАО это не малые деньги в сравнении с остальными муниципалитетами. Сколько техники в наличии у этих организаций и сколько живой техники рабочей, не „на приколе“ стоящей. То что я увидела сегодня по городам севера — организация вашей уборки сведена к нулю», — раскритиковала мэрию Светлана Калинина во время визита в Нижневартовск. Она отметила, что ежегодно летом на посадку газонов выделяются миллиарды рублей. В городе неубранный снег с реагентами кучами свален на зеленый газон, что приведет к его уничтожению и, соответственно, новым затратам на восстановление. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО приедет член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина с целью проверить долгострои и аварийные дома в Ханты-Мансийске, Мегионе, Нефтеюганске, поселке Пойковском и Нижневартовске. Во время визита в поселок Пойковский из-за неубранного снега во дворах, автобус со Светланой Калининой застрял в сугробе. Директор департамента строительства ХМАО Григорий Невоструев вытянул автобус на своем внедорожнике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...