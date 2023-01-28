Глава ЯНАО Артюхов поводил студентов по историческому музею в Санкт-Петербурге

Дмитрий Артюхов считает, что ямальские студенты искренне интересуются историей России
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил экспозицию «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге вместе с ямальскими студентами. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Во время рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с ямальскими студентами. Посетили вместе экспозицию „Ленрезерв“, посвященную снятию блокады Ленинграда. Думаю, равнодушным никто не ушел», — написал Дмитрий Артюхов.
После выставки губернатор договорился со студентами, что они посетят музей-панораму «Прорыв», экспозиция которого также посвящена блокаде Ленинграда. Артюхов отметил, что ямальская молодежь искренне интересуется историей России.
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