28 января 2023
27 января 2023
26 января 2023

Глава ЯНАО Артюхов поводил студентов по историческому музею в Санкт-Петербурге

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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов считает, что ямальские студенты искренне интересуются историей России Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил экспозицию «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге вместе с ямальскими студентами. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Во время рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с ямальскими студентами. Посетили вместе экспозицию „Ленрезерв“, посвященную снятию блокады Ленинграда. Думаю, равнодушным никто не ушел», — написал Дмитрий Артюхов.

После выставки губернатор договорился со студентами, что они посетят музей-панораму «Прорыв», экспозиция которого также посвящена блокаде Ленинграда. Артюхов отметил, что ямальская молодежь искренне интересуется историей России.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил экспозицию «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге вместе с ямальскими студентами. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Во время рабочей поездки в Санкт-Петербург встретился с ямальскими студентами. Посетили вместе экспозицию „Ленрезерв“, посвященную снятию блокады Ленинграда. Думаю, равнодушным никто не ушел», — написал Дмитрий Артюхов. После выставки губернатор договорился со студентами, что они посетят музей-панораму «Прорыв», экспозиция которого также посвящена блокаде Ленинграда. Артюхов отметил, что ямальская молодежь искренне интересуется историей России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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