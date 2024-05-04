МЧС ищет туристов из Москвы, которые пропали на вершине Эльбруса

04 мая 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

МЧС приступило к поискам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два туриста из Москвы потерялись на горе Эльбрус, на высоте пять тысяч метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. Отмечается, что высота Эльбруса достигает 5 642 метра. «Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, на высоте 5000 м. потерялась незарегистрированная группа из двух человек из г. Москвы», — заявило региональное МЧС в telegram-канале. По информации ведомства, спасательная группа приступила к поискам. Ранее региональное МЧС сообщило, что группа альпинистов из двух человек, находящаяся на горе Эльбрус, запросила помощь спасателей из-за обморожения. Альпинистам помогли спуститься до 3850 метров станция Гара-Баши. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два туриста из Москвы потерялись на горе Эльбрус, на высоте пять тысяч метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. Отмечается, что высота Эльбруса достигает 5 642 метра. «Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, на высоте 5000 м. потерялась незарегистрированная группа из двух человек из г. Москвы», — заявило региональное МЧС в telegram-канале. По информации ведомства, спасательная группа приступила к поискам. Ранее региональное МЧС сообщило, что группа альпинистов из двух человек, находящаяся на горе Эльбрус, запросила помощь спасателей из-за обморожения. Альпинистам помогли спуститься до 3850 метров станция Гара-Баши.