МЧС ищет туристов из Москвы, которые пропали на вершине Эльбруса

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МЧС приступило к поискам Фото:

Два туриста из Москвы потерялись на горе Эльбрус, на высоте пять тысяч метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. Отмечается, что высота Эльбруса достигает 5 642 метра.

«Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, на высоте 5000 м. потерялась незарегистрированная группа из двух человек из г. Москвы», — заявило региональное МЧС в telegram-канале. По информации ведомства, спасательная группа приступила к поискам.

Ранее региональное МЧС сообщило, что группа альпинистов из двух человек, находящаяся на горе Эльбрус, запросила помощь спасателей из-за обморожения. Альпинистам помогли спуститься до 3850 метров станция Гара-Баши.

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Два туриста из Москвы потерялись на горе Эльбрус, на высоте пять тысяч метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. Отмечается, что высота Эльбруса достигает 5 642 метра. «Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, на высоте 5000 м. потерялась незарегистрированная группа из двух человек из г. Москвы», — заявило региональное МЧС в telegram-канале. По информации ведомства, спасательная группа приступила к поискам. Ранее региональное МЧС сообщило, что группа альпинистов из двух человек, находящаяся на горе Эльбрус, запросила помощь спасателей из-за обморожения. Альпинистам помогли спуститься до 3850 метров станция Гара-Баши.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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