МЧС ищет туристов из Москвы, которые пропали на вершине Эльбруса

Два туриста из Москвы потерялись на горе Эльбрус, на высоте пять тысяч метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. Отмечается, что высота Эльбруса достигает 5 642 метра.
«Поступило сообщение о том, что на горе Эльбрус, на высоте 5000 м. потерялась незарегистрированная группа из двух человек из г. Москвы», — заявило региональное МЧС в telegram-канале. По информации ведомства, спасательная группа приступила к поискам.
Ранее региональное МЧС сообщило, что группа альпинистов из двух человек, находящаяся на горе Эльбрус, запросила помощь спасателей из-за обморожения. Альпинистам помогли спуститься до 3850 метров станция Гара-Баши.
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