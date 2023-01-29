Пермские власти в пять раз увеличили число выдворенных мигрантов

30 января 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

В ближайшие пять лет выдворенным иностранцам запрещен въезд в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Из Пермского края за пределы России в 2022 году выдворили 101 иностранца. Это в пять раз больше, чем годом ранее, отмечают в службе судебных приставов. Обычно нелегальные мигранты — выходцы из трех соседних республик. «Незаконно на территории края находились выходцы из трех стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Однако уже в этом году данный перечень разбавили два гражданина Республики Куба», — сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю. В ведомстве отмечают, что все выдворенные мигранты проживали в Прикамье без нужных документов. Теперь они в ближайшие пять лет не смогут приехать в РФ под угрозой уголовной ответственности.

Из Пермского края за пределы России в 2022 году выдворили 101 иностранца. Это в пять раз больше, чем годом ранее, отмечают в службе судебных приставов. Обычно нелегальные мигранты — выходцы из трех соседних республик. «Незаконно на территории края находились выходцы из трех стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Однако уже в этом году данный перечень разбавили два гражданина Республики Куба», — сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю. В ведомстве отмечают, что все выдворенные мигранты проживали в Прикамье без нужных документов. Теперь они в ближайшие пять лет не смогут приехать в РФ под угрозой уголовной ответственности.