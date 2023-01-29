29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Пермские власти в пять раз увеличили число выдворенных мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в
В ближайшие пять лет выдворенным иностранцам запрещен въезд в РФ Фото:

Из Пермского края за пределы России в 2022 году выдворили 101 иностранца. Это в пять раз больше, чем годом ранее, отмечают в службе судебных приставов. Обычно нелегальные мигранты — выходцы из трех соседних республик.

«Незаконно на территории края находились выходцы из трех стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Однако уже в этом году данный перечень разбавили два гражданина Республики Куба», — сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю.

В ведомстве отмечают, что все выдворенные мигранты проживали в Прикамье без нужных документов. Теперь они в ближайшие пять лет не смогут приехать в РФ под угрозой уголовной ответственности.

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Из Пермского края за пределы России в 2022 году выдворили 101 иностранца. Это в пять раз больше, чем годом ранее, отмечают в службе судебных приставов. Обычно нелегальные мигранты — выходцы из трех соседних республик. «Незаконно на территории края находились выходцы из трех стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Однако уже в этом году данный перечень разбавили два гражданина Республики Куба», — сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю. В ведомстве отмечают, что все выдворенные мигранты проживали в Прикамье без нужных документов. Теперь они в ближайшие пять лет не смогут приехать в РФ под угрозой уголовной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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