Пермские власти в пять раз увеличили число выдворенных мигрантов

Из Пермского края за пределы России в 2022 году выдворили 101 иностранца. Это в пять раз больше, чем годом ранее, отмечают в службе судебных приставов. Обычно нелегальные мигранты — выходцы из трех соседних республик.
«Незаконно на территории края находились выходцы из трех стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Однако уже в этом году данный перечень разбавили два гражданина Республики Куба», — сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю.
В ведомстве отмечают, что все выдворенные мигранты проживали в Прикамье без нужных документов. Теперь они в ближайшие пять лет не смогут приехать в РФ под угрозой уголовной ответственности.
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