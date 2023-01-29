Погибшего в ходе СВО пермяка проводят в последний путь с воинскими почестями

В Лысьвенском городском округе (Пермский край) простятся с военнослужащим из села Кормовище Виталием Сидоровым, погибшим в ходе проведения спецоперации. Пермяка проводят в последний путь 31 января со всеми воинскими почестями, сообщили URA.RU в администрации Лысьвы.
«Прощание с Виталием Сидоровым состоится 31 января. В храме в селе Кормовище в 12 часов пройдет отпевание. Погибшего проводят в последний путь со всеми воинскими почестями: в церемонии прощания примут участие представители администрации Лысьвенского округа, местного комиссариата, ветераны боевых действий, общественники, будет салютная группа», — пояснил URA.RU начальник отдела по связям с общественностью администрации Лысьвы Александр Мухаметшин.
С 24 февраля на Украине ведется спецоперация. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и не преследует цели оккупации Украины.
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В Лысьвенском городском округе (Пермский край) простятся с военнослужащим из села Кормовище Виталием Сидоровым, погибшим в ходе проведения спецоперации. Пермяка проводят в последний путь 31 января со всеми воинскими почестями, сообщили URA.RU в администрации Лысьвы. «Прощание с Виталием Сидоровым состоится 31 января. В храме в селе Кормовище в 12 часов пройдет отпевание. Погибшего проводят в последний путь со всеми воинскими почестями: в церемонии прощания примут участие представители администрации Лысьвенского округа, местного комиссариата, ветераны боевых действий, общественники, будет салютная группа», — пояснил URA.RU начальник отдела по связям с общественностью администрации Лысьвы Александр Мухаметшин. С 24 февраля на Украине ведется спецоперация. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и не преследует цели оккупации Украины.