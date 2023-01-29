29 января 2023

Цены на арендное жилье в Магнитогорске почти сравнялись с Челябинскими

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Клипарт. Магнитогорск, отражение, ипотека, магнитогорск, жилье, многоквартирные дома
Наибольший рост арендных ставок на жилье в 2022 году произошел в Магнитогорске — 22,1% Фото:

Цены на аренду жилья в Магнитогорске почти сравнялись с ценами в Челябинске. Об этом сообщается на портале «Мир квартир».

«Наибольший рост арендных ставок на жилье площадью до 32 квадратных метров произошел в Магнитогорске — 22,1% (12 тысяч 204 рубля в месяц). Средняя стоимость съемных квартир аналогичной площади в Челябинске выросла на 11,6% (13 тысяч 288 рублей)», — поделились аналитики портала.

Также в 2022 году комнаты в Магнитогорске стали стоить дороже, чем в Челябинске. За год их средняя стоимость в столице Южного Урала поднялась на 12,3%, в то время как в Магнитогорске цена на компактное жилье выросла на 24,5%.

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Цены на аренду жилья в Магнитогорске почти сравнялись с ценами в Челябинске. Об этом сообщается на портале «Мир квартир». «Наибольший рост арендных ставок на жилье площадью до 32 квадратных метров произошел в Магнитогорске — 22,1% (12 тысяч 204 рубля в месяц). Средняя стоимость съемных квартир аналогичной площади в Челябинске выросла на 11,6% (13 тысяч 288 рублей)», — поделились аналитики портала. Также в 2022 году комнаты в Магнитогорске стали стоить дороже, чем в Челябинске. За год их средняя стоимость в столице Южного Урала поднялась на 12,3%, в то время как в Магнитогорске цена на компактное жилье выросла на 24,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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