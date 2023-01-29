Цены на арендное жилье в Магнитогорске почти сравнялись с Челябинскими

30 января 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Наибольший рост арендных ставок на жилье в 2022 году произошел в Магнитогорске — 22,1% Фото: Илья Московец © URA.RU Цены на аренду жилья в Магнитогорске почти сравнялись с ценами в Челябинске. Об этом сообщается на портале «Мир квартир». «Наибольший рост арендных ставок на жилье площадью до 32 квадратных метров произошел в Магнитогорске — 22,1% (12 тысяч 204 рубля в месяц). Средняя стоимость съемных квартир аналогичной площади в Челябинске выросла на 11,6% (13 тысяч 288 рублей)», — поделились аналитики портала. Также в 2022 году комнаты в Магнитогорске стали стоить дороже, чем в Челябинске. За год их средняя стоимость в столице Южного Урала поднялась на 12,3%, в то время как в Магнитогорске цена на компактное жилье выросла на 24,5%.

Цены на аренду жилья в Магнитогорске почти сравнялись с ценами в Челябинске. Об этом сообщается на портале «Мир квартир». «Наибольший рост арендных ставок на жилье площадью до 32 квадратных метров произошел в Магнитогорске — 22,1% (12 тысяч 204 рубля в месяц). Средняя стоимость съемных квартир аналогичной площади в Челябинске выросла на 11,6% (13 тысяч 288 рублей)», — поделились аналитики портала. Также в 2022 году комнаты в Магнитогорске стали стоить дороже, чем в Челябинске. За год их средняя стоимость в столице Южного Урала поднялась на 12,3%, в то время как в Магнитогорске цена на компактное жилье выросла на 24,5%.