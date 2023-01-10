Комнаты в Магнитогорске стоят дороже, чем в Челябинске

За год стоимость комнат в Магнитогорске выросла на 24,5% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Средняя цена комнат в Челябинске сейчас превышает 620 тысяч рублей, в Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, цена подобной недвижимости составляет 639 тысяч 173 рублей. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на портале «Мир квартир».

«Средняя стоимость комнаты в Челябинске — 620 тысяч 781 рубль (+12,3%). В Магнитогорске — 639 тысяч 173 рубля», — делятся аналитики портала.

Комнаты в Магнитогорске стали стоить дороже, чем в Челябинске в 2022 году. За год их средняя стоимость в столице Южного Урала поднялась на 12,3%, в то время как в Магнитогорске цена на компактное жилье выросла на 24,5%.

Специалисты «Мир квартир» отметили, что также за последний год комнаты больше всего подорожали в Чите (+41,9%), Ставрополе (+40,8%), Улан-Удэ (+40,1%), Казани (+37,3%), Барнауле (+36,2%), Мурманске (+31,5%) и Якутске (+30,9%). В среднем по России в прошлом году цены на комнаты выросли на 13%.