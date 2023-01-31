В Перми управляющие компании подозревают в подделке документов

Управляющие компании Перми снова подделали подписи собственников квартир

31 января 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Две из этих компаний уже были пойманы на фактах фальсификации ранее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Три пермские управляющие компании подделали подписи собственников некоторых многоквартирных домов, чтобы управлять этими домами. На фальсификацию материалов пожаловались люди, не участвовавшие в собраниях. Во время проверки краевая инспекция госжилнадзора исключила голоса обратившихся из кворумов и отказала УК о внесении в реестр лицензий. «Во время проверочных мероприятий в инспекцию стали обращаться собственники помещений указанных домов, которые письменно утверждали, что участия в общих собраниях не принимали и не голосовали, и их подписи в документах сфальсифицированы. В итоге голоса всех обратившихся с такими жалобами собственников были исключены при подсчете кворума собраний», — написано на сайте ИГЖН Пермского края. О внесении в реестр ведомство отказало компаниям: ООО «Самоуправление», ООО «ЗУК» и ООО «УК «РЕМЭКС». О двух из них ранее уже писало URA.RU. По ООО «Самоуправление» в данный момент рассматриваются обращения от собственников еще двух многоквартирных домов. Все материалы, по которым были обнаружены факты фальсификации, отданы на проверку в правоохранительные органы.

Три пермские управляющие компании подделали подписи собственников некоторых многоквартирных домов, чтобы управлять этими домами. На фальсификацию материалов пожаловались люди, не участвовавшие в собраниях. Во время проверки краевая инспекция госжилнадзора исключила голоса обратившихся из кворумов и отказала УК о внесении в реестр лицензий. «Во время проверочных мероприятий в инспекцию стали обращаться собственники помещений указанных домов, которые письменно утверждали, что участия в общих собраниях не принимали и не голосовали, и их подписи в документах сфальсифицированы. В итоге голоса всех обратившихся с такими жалобами собственников были исключены при подсчете кворума собраний», — написано на сайте ИГЖН Пермского края. О внесении в реестр ведомство отказало компаниям: ООО «Самоуправление», ООО «ЗУК» и ООО «УК «РЕМЭКС». О двух из них ранее уже писало URA.RU. По ООО «Самоуправление» в данный момент рассматриваются обращения от собственников еще двух многоквартирных домов. Все материалы, по которым были обнаружены факты фальсификации, отданы на проверку в правоохранительные органы.