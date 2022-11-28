Мобилизованный из ХМАО описал тренировки в учебном центре

Мобилизованный рассказал о стрельбе и метании гранат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованный из Ханты-Мансийского автономного округа, который проходит подготовку в Омском учебном центре, рассказал, что сейчас бойцы заняты метанием гранат и огневой подготовкой. Об этом военнослужащий сообщил в своем telegram-канале «Дневники мобилизованного».

«Хотелось бы извиниться из-за того, что группа молчала (публикаций не было месяц — прим. URA.RU) Сегодня мы находимся на полигоне, на учениях. Получили оружие, будем метать гранаты учебные и боевые. Стрелять будем много. Обещали нам. Посмотрим сколько времени это займет», — сказал мобилизованный блогер.



Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО, которые проходят обучение в военных гарнизонах Уральского федерального округа, заканчивают курс подготовки. Значительная часть, призванных по мобилизационным повесткам, должна передислоцироваться в сторону сектора СВО к середине декабря.

О завершении мобилизационных мероприятий в России 28 октября заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. После подготовки военнослужащих направят в помощь российской армии для проведения спецоперации. Президент Владимир Путин объявил о ее начале 24 февраля. По словам главы государства, основная цель спецоперации — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.