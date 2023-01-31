В ХМАО выставили на продажу деревянную дачу за 3,6 млрд. Фото

01 февраля 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Объект продают в дачном кооперативе рядом с Сургутом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В дачном кооперативе рядом с Сургутом выставили на продажу дачу с участком и деревянным домом за 3,6 миллиарда рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Участок 5 соток. Дом из бруса двухэтажный, первый этаж отапливаемый печкой и электрическим котлом. Вода холодная, горячая, канализация. Очень уютный и просторный дом. Участок с молодыми саженцами: малина, смородина, крыжовник, ирга, две яблони плодоносят уже два года», — говорится в публикации. Кроме того, на участке есть колодец с питьевой водой. Также обустроена зона отдыха с беседкой и мангалом. Дозвониться до автора объявления, чтобы уточнить с чем связана столь высокая цена за объект, на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе выставили на продажу особняк за 55 миллионов рублей. Будущему владельцу он достанется вместе с пельменным цехом, линией производства колбас и рестораном, которые находятся на территории участка. Дом построен из бруса Фото: «Авито»

В дачном кооперативе рядом с Сургутом выставили на продажу дачу с участком и деревянным домом за 3,6 миллиарда рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Участок 5 соток. Дом из бруса двухэтажный, первый этаж отапливаемый печкой и электрическим котлом. Вода холодная, горячая, канализация. Очень уютный и просторный дом. Участок с молодыми саженцами: малина, смородина, крыжовник, ирга, две яблони плодоносят уже два года», — говорится в публикации. Кроме того, на участке есть колодец с питьевой водой. Также обустроена зона отдыха с беседкой и мангалом. Дозвониться до автора объявления, чтобы уточнить с чем связана столь высокая цена за объект, на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе выставили на продажу особняк за 55 миллионов рублей. Будущему владельцу он достанется вместе с пельменным цехом, линией производства колбас и рестораном, которые находятся на территории участка.