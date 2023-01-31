31 января 2023

В ХМАО выставили на продажу деревянную дачу за 3,6 млрд. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Курган, снег, зима, набережная тобола, дачи
Объект продают в дачном кооперативе рядом с Сургутом Фото:

В дачном кооперативе рядом с Сургутом выставили на продажу дачу с участком и деревянным домом за 3,6 миллиарда рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито».

«Участок 5 соток. Дом из бруса двухэтажный, первый этаж отапливаемый печкой и электрическим котлом. Вода холодная, горячая, канализация. Очень уютный и просторный дом. Участок с молодыми саженцами: малина, смородина, крыжовник, ирга, две яблони плодоносят уже два года», — говорится в публикации.

Кроме того, на участке есть колодец с питьевой водой. Также обустроена зона отдыха с беседкой и мангалом. Дозвониться до автора объявления, чтобы уточнить с чем связана столь высокая цена за объект, на момент публикации новости не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе выставили на продажу особняк за 55 миллионов рублей. Будущему владельцу он достанется вместе с пельменным цехом, линией производства колбас и рестораном, которые находятся на территории участка.

Дом построен из бруса
Фото:

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В дачном кооперативе рядом с Сургутом выставили на продажу дачу с участком и деревянным домом за 3,6 миллиарда рублей. Объявление опубликовали на сайте «Авито». «Участок 5 соток. Дом из бруса двухэтажный, первый этаж отапливаемый печкой и электрическим котлом. Вода холодная, горячая, канализация. Очень уютный и просторный дом. Участок с молодыми саженцами: малина, смородина, крыжовник, ирга, две яблони плодоносят уже два года», — говорится в публикации. Кроме того, на участке есть колодец с питьевой водой. Также обустроена зона отдыха с беседкой и мангалом. Дозвониться до автора объявления, чтобы уточнить с чем связана столь высокая цена за объект, на момент публикации новости не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе выставили на продажу особняк за 55 миллионов рублей. Будущему владельцу он достанется вместе с пельменным цехом, линией производства колбас и рестораном, которые находятся на территории участка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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