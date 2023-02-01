Глава депздрава ХМАО Добровольский: жители Томска получат медпомощь в Югре

Жители Томской области смогут получить медицинскую помощь в больницах Нижневартовска. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.
«В Нижневартовске встретился с начальником департамента здравоохранения Томской области Робертом Фидаровым. Обсудили вместе с коллегами оказание медицинской помощи жителям Томской области в больницах Нижневартовска», — написал Алексей Добровольский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он указал, что жителям Стрежевого и Александровского районов Томской области удобнее получать медпомощь в Нижневартовске, так как расстояние до ХМАО ближе, чем до крупных городов в области. Также он напомнил, что за 2022 год в онкоцентре Нижневартовска прошли лечение 675 жителей Томской области, а в окружной клинической больнице более 1600 томичей.
Ранее URA.RU рассказало, что Алексей Добровольский дал советы врачам по работе с агрессивными пациентами. Он посоветовал врачам выводить больных из агрессивного состояния, переключая внимание на процесс лечения.
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