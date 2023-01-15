15 января 2023
14 января 2023

Глава депздрава ХМАО раскрыл способ работы с агрессивными пациентами

Глава депздрава ХМАО Добровольский записал подкаст о работе с агрессивными пациентами
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства ХМАО. Ханты-Мансийск, добровольский алексей
По мнению Добровольского, медикам необходимо переключать внимание агрессивного больного Фото:

При работе с агрессивными пациентами медикам необходимо переключать внимание больного, чтобы добиться оказания помощи. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем подкасте.

«Когда я начинал в середине девяностых работать хирургом, это было приемное отделение больницы скорой медицинской помощи в Омске, вот первое, чему учили, это общение с агрессивным пациентом. Не отвечай, переключай внимание, будь хитрым, умным и сумей все вывести в оказание помощи. Любую агрессию убери туда, перепрячь ее», — рассказал Добровольский в своем telegram-канале.

При этом, по мнению главы депздрава, не с каждым агрессивным пациентом, который также может находиться в алкогольном или наркотическом опьянении, есть возможность справиться с помощью профессиональных разговоров. «В обществе должно быть сформировано жесточайшее нетерпимое отношение к фактам и к актам такой агрессии. Любые акты агрессии, любые нападения на врачей, фельдшеров, медицинских сестер должны жесточайшим образом наказываться», — добавил Добровольский.

Ранее URA.RU рассказывало, что глава СКР Бастрыкин заинтересовался нападением на врачей в ХМАО. В приемном покое Мегионской горбольницы пациент, вооруженный ножницами, напал на медперсонал.

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При работе с агрессивными пациентами медикам необходимо переключать внимание больного, чтобы добиться оказания помощи. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своем подкасте. «Когда я начинал в середине девяностых работать хирургом, это было приемное отделение больницы скорой медицинской помощи в Омске, вот первое, чему учили, это общение с агрессивным пациентом. Не отвечай, переключай внимание, будь хитрым, умным и сумей все вывести в оказание помощи. Любую агрессию убери туда, перепрячь ее», — рассказал Добровольский в своем telegram-канале. При этом, по мнению главы депздрава, не с каждым агрессивным пациентом, который также может находиться в алкогольном или наркотическом опьянении, есть возможность справиться с помощью профессиональных разговоров. «В обществе должно быть сформировано жесточайшее нетерпимое отношение к фактам и к актам такой агрессии. Любые акты агрессии, любые нападения на врачей, фельдшеров, медицинских сестер должны жесточайшим образом наказываться», — добавил Добровольский. Ранее URA.RU рассказывало, что глава СКР Бастрыкин заинтересовался нападением на врачей в ХМАО. В приемном покое Мегионской горбольницы пациент, вооруженный ножницами, напал на медперсонал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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