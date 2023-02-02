02 февраля 2023

Челябинские женщины следят за здоровьем лучше мужчин

Челябинскстат: женщины следят за своим здоровьем активнее мужчин на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, пациент, регистратура, болезнь, здоровье, больница
В Челябинской области женщины следят за здоровьем на 10% активней мужчин Фото:

В Челябинской области среди населения диспансеризацию проходит на 10% больше женщин. О том, что мужчины реже проверяют свое здоровье сообщили в пресс-службе Челябинскстата.

«В Челябинской области в 2021 и 2022 годах прошли диспансеризацию 60% опрошенных женщин. Среди мужчин показатель был 50%», — уточнили Челябинскстат в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Статистика была составлена согласно выборочному наблюдению. В ней приняли участие жители от 15 лет и старше.

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В Челябинской области среди населения диспансеризацию проходит на 10% больше женщин. О том, что мужчины реже проверяют свое здоровье сообщили в пресс-службе Челябинскстата. «В Челябинской области в 2021 и 2022 годах прошли диспансеризацию 60% опрошенных женщин. Среди мужчин показатель был 50%», — уточнили Челябинскстат в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте». Статистика была составлена согласно выборочному наблюдению. В ней приняли участие жители от 15 лет и старше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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