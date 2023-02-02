Челябинские женщины следят за здоровьем лучше мужчин

Челябинскстат: женщины следят за своим здоровьем активнее мужчин на 10%

03 февраля 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

В Челябинской области женщины следят за здоровьем на 10% активней мужчин Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области среди населения диспансеризацию проходит на 10% больше женщин. О том, что мужчины реже проверяют свое здоровье сообщили в пресс-службе Челябинскстата. «В Челябинской области в 2021 и 2022 годах прошли диспансеризацию 60% опрошенных женщин. Среди мужчин показатель был 50%», — уточнили Челябинскстат в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте». Статистика была составлена согласно выборочному наблюдению. В ней приняли участие жители от 15 лет и старше.

В Челябинской области среди населения диспансеризацию проходит на 10% больше женщин. О том, что мужчины реже проверяют свое здоровье сообщили в пресс-службе Челябинскстата. «В Челябинской области в 2021 и 2022 годах прошли диспансеризацию 60% опрошенных женщин. Среди мужчин показатель был 50%», — уточнили Челябинскстат в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте». Статистика была составлена согласно выборочному наблюдению. В ней приняли участие жители от 15 лет и старше.