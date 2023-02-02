Челябинские женщины следят за здоровьем лучше мужчин

В Челябинской области женщины следят за здоровьем на 10% активней мужчин
В Челябинской области среди населения диспансеризацию проходит на 10% больше женщин. О том, что мужчины реже проверяют свое здоровье сообщили в пресс-службе Челябинскстата.
«В Челябинской области в 2021 и 2022 годах прошли диспансеризацию 60% опрошенных женщин. Среди мужчин показатель был 50%», — уточнили Челябинскстат в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте».
Статистика была составлена согласно выборочному наблюдению. В ней приняли участие жители от 15 лет и старше.
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