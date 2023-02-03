В Пермском крае экс-мэр попал под уголовное дело

03 февраля 2023 в 21:27 Размер текста - 17 +

Экс-мэра заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Горнозаводского городского округа. Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Пермскому краю, сообщается на сайте ведомства. «По версии следствия, в 2021 году подозреваемый, занимая должность главы Горнозаводского городского округа, передал доли в уставном капитале общества, двум своим знакомым — генеральному директору общества и его заместителю. За получение долей они внесли по 10 тысяч рублей каждый при их реальной стоимости более 10 миллионов рублей», — говорится на сайте пермского регионального управления СК. Учредителем и единственным участником организации являлся муниципалитет. После внесения изменений в учредительные документы муниципалитет утратил контроль над предприятием. Также мэр и двое его знакомых необоснованно повысили зарплату до 500 тысяч рублей ежемесячно и выплаты премии обоим руководителям. В 2021 году главой Горнозаводского округа являлся Александре Афанасьеве. В конце 2021 года он уволился с занимаемой должности из-за конфликта с краевыми властями.

В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Горнозаводского городского округа. Чиновник подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Дело возбуждено вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК по Пермскому краю, сообщается на сайте ведомства. «По версии следствия, в 2021 году подозреваемый, занимая должность главы Горнозаводского городского округа, передал доли в уставном капитале общества, двум своим знакомым — генеральному директору общества и его заместителю. За получение долей они внесли по 10 тысяч рублей каждый при их реальной стоимости более 10 миллионов рублей», — говорится на сайте пермского регионального управления СК. Учредителем и единственным участником организации являлся муниципалитет. После внесения изменений в учредительные документы муниципалитет утратил контроль над предприятием. Также мэр и двое его знакомых необоснованно повысили зарплату до 500 тысяч рублей ежемесячно и выплаты премии обоим руководителям. В 2021 году главой Горнозаводского округа являлся Александре Афанасьеве. В конце 2021 года он уволился с занимаемой должности из-за конфликта с краевыми властями.