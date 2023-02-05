«Якудза» рассказал об уничтожении 23 военных ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, позывной «Якудза», рассказал о бойце СВО с позывным «Рутулец». По словам Воложанина, боевой товарищ не бросил его во время штурма, когда он начал задыхаться от двухсторонней пневмонии.

«Мой боевой брат „Рутулец“ не бросил меня во время штурма с двухсторонней пневмонией. У нас стояла задача уничтожить подкрепление противника. После боя здоровье меня совсем покинуло, я еле стоял на ногах, но брат меня не бросил и вытащил», — рассказал челябинский боец, воюющий в спецназе «Ахмат» главы Чечни Рамзана Кадырова.

По словам «Якудзы», в тот день «Рутулец» положил огромное количество врагов. Когда подъехала машина ВСУ, они встретили врага огнем и уничтожили 23 боевика, выполнив боевую задачу на отлично.

«„Рутулец“ один из лучших бойцов, но когда он вытаскивал меня после штурма, он тоже, оказывается, болел двухсторонней пневмонией, но не знал об этом. В тот день у „Рутульца“ было критическое состояние здоровья, вечером начали отказывать почки», — рассказал Воложанин на своей странице во «ВКонтакте»

Сам Рутулец с улыбкой отметил, что в таком состоянии после штурма он еще отстоял ночь на посту, а утром его госпитализировали. Там обнаружили, что его легкие полностью забиты гноем и он целый месяц провел в военном госпитале.

Воложанин принял участие в спецоперации на Украине в качестве добровольца. В мае 2022 года он прошел подготовку в РУС, и его зачислили в штурмовой отряд спецназа Кадырова. Спустя несколько недель, при попытке установить флаги России и Чеченской республики, «Якудза» получил серьезное ранение, но после месяцев восстановления он вновь заявил о готовности служить стране. Двустороннюю пневмонию Воложанин получил с 10 ноября, практически сразу после своего возвращения на фронт.