Певица с необычным голосом поздравит свердловчан накануне 8 Марта

В Заречном накануне Международного женского дня пройдет концерт группы «Чи-Ли»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, забияка ирина
Ирина Забияка славится своим необычным низким голосом Фото:

Городской курорт RIVIERA города Заречного (Свердловская область) решил преподнести сюрприз горожанам. Накануне Международного женского дня, 7 марта, здесь выступит группа «Чи-Ли». Она известна особым звучанием благодаря солистке Ирине Забияке. Информация об этом опубликована в социальных сетях RIVIERA.

«В честь Международного женского дня мы решили сделать вам необычный подарок. 7 марта 2023 года в ночном клубе „Ривьера“ состоится большой сольный концерт легендарной группы „Чи-Ли“», — заявляют организаторы.

Они обещают, что посетители концерта смогут услышать такие хиты, как «Лето», «Сердце», «Преступление», а также совершенно новые песни. Стоимость билета варьируется от 900 до 1500 рублей, однако в продаже их осталось немного.

Группа «Чи-Ли» появилась в 2005 году. Россиян она покорила своих необычным звучанием — солистка Ирина Забияка имеет уникальный низкий голос, который похож на мужской. Также музыканты являются обладателями премий «Золотой граммофон» и «Песня года».

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Городской курорт RIVIERA города Заречного (Свердловская область) решил преподнести сюрприз горожанам. Накануне Международного женского дня, 7 марта, здесь выступит группа «Чи-Ли». Она известна особым звучанием благодаря солистке Ирине Забияке. Информация об этом опубликована в социальных сетях RIVIERA. «В честь Международного женского дня мы решили сделать вам необычный подарок. 7 марта 2023 года в ночном клубе „Ривьера“ состоится большой сольный концерт легендарной группы „Чи-Ли“», — заявляют организаторы. Они обещают, что посетители концерта смогут услышать такие хиты, как «Лето», «Сердце», «Преступление», а также совершенно новые песни. Стоимость билета варьируется от 900 до 1500 рублей, однако в продаже их осталось немного. Группа «Чи-Ли» появилась в 2005 году. Россиян она покорила своих необычным звучанием — солистка Ирина Забияка имеет уникальный низкий голос, который похож на мужской. Также музыканты являются обладателями премий «Золотой граммофон» и «Песня года».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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