В Екатеринбурге возник дефицит на услуги фрилансеров

В Екатеринбурге вырос спрос на фриланс-услуги в сфере маркетинга, рекламы и дизайна на 125%

07 февраля 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

В уральской столице активнее стал развиваться малый и средний бизнес Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге вырос спрос на фриланс-услуги в сфере маркетинга, рекламы и дизайна на 125%. Работодатели нуждаются в квалифицированных кадрах, на данный момент сотрудников мало. Об этом URA.RU рассказали эксперты платформы «Авито Услуги». В Екатеринбурге спрос на фриланс-услуги в сфере маркетинга, рекламы, PR и дизайна вырос на 125% по сравнению с показателями прошлого года. Спрос на маркетологов вырос в пять раз. Услуги дизайнера стали интереснее для работодателей на 181%. А специалистов по продвижению в соцсетях ищут чаще на 80%», — сказано в сообщении. По мнению экспертов, в уральской столице активно развивается малый и средний бизнес. «Также крупные российские компании привлекают квалифицированные внештатные кадры для отдельных проектов, что влияет на высокий спрос», — рассказали они. Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области нехватка рабочих в сфере промышленности. Порядка 25% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование, не идут работать по профессии.

В Екатеринбурге вырос спрос на фриланс-услуги в сфере маркетинга, рекламы и дизайна на 125%. Работодатели нуждаются в квалифицированных кадрах, на данный момент сотрудников мало. Об этом URA.RU рассказали эксперты платформы «Авито Услуги». В Екатеринбурге спрос на фриланс-услуги в сфере маркетинга, рекламы, PR и дизайна вырос на 125% по сравнению с показателями прошлого года. Спрос на маркетологов вырос в пять раз. Услуги дизайнера стали интереснее для работодателей на 181%. А специалистов по продвижению в соцсетях ищут чаще на 80%», — сказано в сообщении. По мнению экспертов, в уральской столице активно развивается малый и средний бизнес. «Также крупные российские компании привлекают квалифицированные внештатные кадры для отдельных проектов, что влияет на высокий спрос», — рассказали они. Ранее агентство сообщало, что в Свердловской области нехватка рабочих в сфере промышленности. Порядка 25% выпускников вузов и 41% выпускников, получивших среднее специальное образование, не идут работать по профессии.