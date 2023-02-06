Жители Индустриального района Перми похвалили главу района Дмитрий Дробинина за снос незаконно установленных торговых киосков и рекламных щитов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник отчитался о работе с коммерсантами-нарушителями в 2022 году. Дробинин написал, что улицы района «преобразились и стали приятнее».
«К сожалению, предприниматели часто размещают торговые объекты и рекламные вывески с нарушениями. В 2022 году было демонтировано более 90 торговых объектов и около 500 рекламных вывесок. Некоторые из них возобновляют свою работу, но уже в рамках закона и по установленной типологии. Многие жители мне пишут, да вы и сами видите, как улицы нашего района преображаются, становясь чище и приятнее», — отметил Дробинин. Глава района пообещал горожанам, что власти «продолжат работать в этом направлении».
В комментариях многие жители Индустриального района поддержали работу чиновника и согласились, что район преобразился. В 2021 году губернатор Дмитрий Махонин публично отчитал прежнего главу района Александра Иванова за плохую работу по борьбе с незаконно установленными киосками. Вскоре после критики губернатора Дробинин сменил Иванова в должности главы района и активно занялся сносом торговых павильонов, кафе и рекламных конструкций.
Дробинин сменил в должности прежнего главу района покинул должность на фоне критики
По мнению горожанки Маий Брушович, глава района на правильном пути
Фото: скрин страницы Дмитрия Дробинина, «ВКонтакте»
Пермячка Анна Титова отметила, что Индустриальный район начал преображаться
Фото: скрин страницы Дмитрия Дробинина, «ВКонтакте»
Позитивные изменения в общественном пространстве заметила и Анна Любинина
Фото: скрин страницы Дмитрия Дробинина, «ВКонтакте»
В комментариях горожане обратили внимание Дмитрия Дробинина, что торговые павильоны «кочуют» из одного места в другое. Чиновник пообещал с этим разобраться
Фото: скрин страницы Дмитрия Дробинина, «ВКонтакте»
По словам горожанки Марины Анкудиновой-Веселковой, некоторые павильоны продолжают работу
Фото: скрин страницы Дмитрия Дробинина, «ВКонтакте»
Жители Индустриального района Перми похвалили главу района Дмитрий Дробинина за снос незаконно установленных торговых киосков и рекламных щитов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник отчитался о работе с коммерсантами-нарушителями в 2022 году. Дробинин написал, что улицы района «преобразились и стали приятнее». «К сожалению, предприниматели часто размещают торговые объекты и рекламные вывески с нарушениями. В 2022 году было демонтировано более 90 торговых объектов и около 500 рекламных вывесок. Некоторые из них возобновляют свою работу, но уже в рамках закона и по установленной типологии. Многие жители мне пишут, да вы и сами видите, как улицы нашего района преображаются, становясь чище и приятнее», — отметил Дробинин. Глава района пообещал горожанам, что власти «продолжат работать в этом направлении». В комментариях многие жители Индустриального района поддержали работу чиновника и согласились, что район преобразился. В 2021 году губернатор Дмитрий Махонин публично отчитал прежнего главу района Александра Иванова за плохую работу по борьбе с незаконно установленными киосками. Вскоре после критики губернатора Дробинин сменил Иванова в должности главы района и активно занялся сносом торговых павильонов, кафе и рекламных конструкций. Дробинин сменил в должности прежнего главу района покинул должность на фоне критики