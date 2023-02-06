Власти Индустриального района объявили войну незаконно установленным киоскам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Индустриального района Перми похвалили главу района Дмитрий Дробинина за снос незаконно установленных торговых киосков и рекламных щитов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновник отчитался о работе с коммерсантами-нарушителями в 2022 году. Дробинин написал, что улицы района «преобразились и стали приятнее».

«К сожалению, предприниматели часто размещают торговые объекты и рекламные вывески с нарушениями. В 2022 году было демонтировано более 90 торговых объектов и около 500 рекламных вывесок. Некоторые из них возобновляют свою работу, но уже в рамках закона и по установленной типологии. Многие жители мне пишут, да вы и сами видите, как улицы нашего района преображаются, становясь чище и приятнее», — отметил Дробинин. Глава района пообещал горожанам, что власти «продолжат работать в этом направлении».

В комментариях многие жители Индустриального района поддержали работу чиновника и согласились, что район преобразился. В 2021 году губернатор Дмитрий Махонин публично отчитал прежнего главу района Александра Иванова за плохую работу по борьбе с незаконно установленными киосками. Вскоре после критики губернатора Дробинин сменил Иванова в должности главы района и активно занялся сносом торговых павильонов, кафе и рекламных конструкций.

Дробинин сменил в должности прежнего главу района покинул должность на фоне критики

По мнению горожанки Маий Брушович, глава района на правильном пути Фото: скрин страницы Дмитрия Дробинина, «ВКонтакте»

Пермячка Анна Титова отметила, что Индустриальный район начал преображаться Фото: скрин страницы Дмитрия Дробинина, «ВКонтакте»

Позитивные изменения в общественном пространстве заметила и Анна Любинина Фото: скрин страницы Дмитрия Дробинина, «ВКонтакте»

В комментариях горожане обратили внимание Дмитрия Дробинина, что торговые павильоны «кочуют» из одного места в другое. Чиновник пообещал с этим разобраться Фото: скрин страницы Дмитрия Дробинина, «ВКонтакте»

По словам горожанки Марины Анкудиновой-Веселковой, некоторые павильоны продолжают работу Фото: скрин страницы Дмитрия Дробинина, «ВКонтакте»